Tesla bedrijfswagen is nu een serieuze optie - Autoblog.nl

Elon Musk brengt het idee van een Tesla bedrijfswagen opnieuw op tafel. Het idee lijkt nu vorm te krijgen.

De Tesla Semi is de eerste gooi van de Amerikaanse autofabrikant op de commerciële markt. Daarmee gaat Tesla niet groot, groter maar meteen grootst. Voor de Nederlandse markt, waar met name kleinere bedrijfswagens rijden, niet zo heel interessant. Tesla speelt echter al langer met het idee om een kleinere bedrijfswagen te ontwikkelen.

In 2018 reageerde Musk op Twitter op een opmerking van een andere gebruiker. Die smeekt Musk om een bedrijfswagen te ontwikkelen. Musk schoot het idee destijds niet af. Sterker nog, de CEO zag er wel brood in door middel van een samenwerking. De Tesla bedrijfswagen zou in samenwerking met Mercedes gemaakt kunnen worden. Als voorbeeld noemt Musk de Sprinter, volgens de ondernemer een uitstekende bedrijfswagen.

Maybe interesting to work with Daimler/Mercedes on an electric Sprinter. That’s a great van. We will inquire. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2018

Niet of, maar wanneer een Tesla bestelauto

Het idee van een bedrijfswagen is opnieuw naar voren gekomen tijdens de presentatie van de financiële resultaten van het merk. De vraag is niet of, maar wanneer er een bestelauto uit de koker van Tesla komt.

Tot op heden heeft Tesla nog niet eerder samen met een andere autofabrikant een voertuig ontwikkeld. De Model S tot de Model 3 zijn stuk voor stuk modellen die zelf geproduceerd en ontwikkeld zijn door Tesla. Musk staat echter wel open voor samenwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek van de Tesla CEO aan Volkswagen in 2020 om de ID.3 van dichtbij te bekijken. Een Tesla bedrijfswagen klinkt in elk geval zo gek nog niet, het is afwachten of dit plannetje een uitwerking krijgt. (via Teslarati)