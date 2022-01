BREEK: DÍT is de compacte Tesla Cybertruck!!!

Wat een BREEK op deze maandagmiddag! Is dit de compacte Tesla Cybertruck?

De Tesla Cybertruck is het grootste automotive mysterie. Over de introductie van deze auto gaan nog boeken vol geschreven worden. Want in 2019 stond de hele wereld perplex van de bizarre pick-up die met een geodriehoek getekend leek te zijn. Anti-design tot en met,

Ondanks dat men alsnog de intentie lijkt te hebben bij Tesla om de Cybertruck in productie te nemen, duurt het wel erg lang. Hummer, Ford, Rivian en dergelijke zijn nu eerder die hun elektrische pick-up helemaal af hebben. Een grote uitdaging is om dat bizarre uiterlijk ook daadwerkelijk typegoedkeuring te kunnen meegeven.

Compacte Tesla Cybertruck

Dat niet alleen, de Cybertruck is echt extreem groot. In tijden dat Ford goede zaken doet met kleinere pick-ups als de Ranger en Meverick, is het vreemd dat Tesla op de F-250 (en hoger) lijkt te mikken.

De geruchten van een compacte Tesla Cybertruck doen al lang de ronde. Sterker nog, vlak na de introductie vertelde Elon Musk al dat de auto wel ietsje kleiner zou gaan worden. Deze keutel werd later weer ingetrokken. Twee jaar later kwamen er weer geluiden naar boven dat een kleiner model onderweg zou zijn.

Kleiner

Op de website van de Cybertruck Owners Club zien we het eerste beeld van de nieuwe Cybertruck! Daarbij is te zien dat de Cybertruck flink kleiner is geworden. Check hun website eventjes de auto te bekijken in combinatie met wat mensen ervoor om zo een indruk te krijgen van het formaat.

Natuurlijk, een echt kleine auto zal de Cybertruck niet worden, maar het is alvast een stap in de goede richting. Misschien dat jij de Cybertruck als bedrijfsauto kunt inzetten in Nederland om karren mee te trekken. Overigens is niet alleen het formaat anders, we zien ook een paar andere wijzigingen met de grote Cybertruck. Zo heeft de compacte Tesla Cybertruck bumpers, spiegels en een ruitenwisser. Kortom, de auto lijkt zo in productie te kunnen gaan. Toch?

Via: Cybertruck Owners Club.