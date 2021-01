Niels van Roij vindt zijn eigen Breadvan 'geen schoonheid' - Autoblog.nl

Kraakt Niels van Roij zijn eigen Breadvan-creatie af, of is er een andere reden waarom hij het geen schoonheid vindt?

Bij de aankondiging van de Ferrari Breadvan Hommage was er een duidelijke trend zichtbaar in de reacties. De meesten deden hun best, maar echt mooi konden ze het ontwerp niet noemen. Speciaal voor een Duitse klant pakte de Nederlandse Niels van Roij een Ferrari 550 Maranello, gooide het gros van de buitenkant weg en gaf het een drastisch nieuw ontwerp.

Het meest opvallende aan de Breadvan is natuurlijk die afgesneden achterkant. Net als het origineel – de Ferrari 250 Breadvan – gaat het om een soort shooting-brake die met een kettingzaag is aangevallen. De Breadvan is niet bedacht voor extra laadruimte, maar omdat het volgens de wetten der natuur voor een stabielere auto zorgt. Of de Hommage daadwerkelijk stabieler (en sneller) is dan het origineel, moet nog blijken.

Van Roij was bij de BNR Nationale Autoshow om over de Breadvan Hommage te praten, waar hij ingaat op de reacties over het ontwerp. Want, zoals hij zelf ook zegt, het gaat om een ‘zeer polariserende auto’. Om uit te leggen hoe hij zelf het ontwerp ziet, pakt hij er twee bekende films bij; The Wolf of Wall Street en Rambo.

Om te beginnen met Wall Street. Margot Robbie speelt in die film de rol van Naomi Lapaglia, de tweede vrouw van de ‘held’ van de film. Ergens halverwege de film staat zij naakt in de deuropening, een scene die de meesten ongetwijfeld wel zullen herinneren. Robbie is hier volgens De Roij een klassieke sportauto. ‘Super fraai, perfecte proporties, een mooie huid…’

De Breadvan Hommage is geen Margot Robbie. Nee, Van Roijs nieuwste project moet je zien als een soort Rambo. “Niet per se heel sexy, wel ongelofelijk veel karakter en op een eigen manier mooi vormgegeven. Het origineel was ook een extreme auto, die niet per se heel fraai was.” Met andere woorden; de Breadvan Hommage is geen klassieke schoonheid, maar doet in essentie wel wat die 250 GT deed, zegt Van Roij.

Je moet het een beetje lusten, dit soort smaakjes. Het is geen Fristi met een rietje, het is niet zoet en sappig en gemakkelijk naar binnen te drinken. Het is net als lastigere wijn, daar moet je van leren genieten. Van je eerste slok bier geniet je ook niet, je moet er een beetje in groeien. Niels van Roij

Overigens moet je hier niet in lezen dat Van Roij teleurgesteld is in het ontwerp. Hij staat er nog steeds volledig achter en spreekt er met volle overtuiging over. Zo legt hij uit waarom hij voor een 550 Maranello is gegaan. Het is de eerste Ferrari met een V12 voorin sinds de Daytona én het heeft een handbak. Daarmee is het volgens Van Roij een belangrijke auto in de recente historie van het merk, een auto die qua spirit overeenkomt met de 250 GT.

Hoewel de oude en de nieuwe Breadvan veel overeenkomsten hebben, is er ook een belangrijk verschil. Waar de auto uit 1962 niet voor weggebruik was bedoeld, is de Hommage dat wel. Sterker nog, de Duitse eigenaar is van plan ermee op de Autobahn te gaan rijden. Daarom heeft de Hommage ook nog de originele Ferrari-autoruit. “We konden er wel eentje nieuw ontwerpen en op maat laten maken, maar dan moet de eigenaar vier maanden wachten tot de ruit is vervangen als hij steenslag heeft. Daarom hebben we ervoor gekozen om een originele ruit te gebruiken.”

Voor Van Roij is de Breadvan Hommage nu klaar, hij is dan ook bezig met een volgend project. Wat voor project wilde hij nog niet kwijt, behalve dat er een stille hint staat in de onderstaande video. Oh, en dat het ‘mogelijk’ een Italiaan wordt met weer een V12.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: BMW-directeur Stefanie Wurst praat over de nieuwe modellen van BMW. En Meindert rijdt in de Volksawgen Arteon Shooting Brake.