Tesla camera filmt diefstal Porsche 911

Toch wel handig dat een Tesla camera een Porsche 911 diefstal kan filmen.

Helaas krijgen we nog veel te vaak de berichten door dat er sujetten zijn geweest die het nodig vonden om een automobiel te stelen. Omdat het dieven zijn, kiezen ze vaak voor courante handel. De Alfa Romeo 159 duurtester kon je gewoon laten staan met de sleutels erin, bijvoorbeeld.

Porsche 911

Maar bij Porsche 911 youngtimers is dat net even wat anders. Met name de 964-generatie is heel erg gewild bij kopers (en dus ook bij het dievengilde). Het afgelopen weekend was het weer eens zo ver. In het Spaanse Benicassim hadden dieven een 911 met bijzonder gave velgen gestolen.

Tesla Model 3

Wat de dieven niet wisten, was dat ze op video stonden. Er stond namelijk een Tesla Model 3 geparkeerd. Deze auto is voorzien van een zogenaamde Sentry Mode. Daarbij worden er camera’s geactiveerd op het moment dat er bepaalde bewegingen worden waargenomen door sensoren.

Sentry Mode

De Sentry Mode is in eerste instantie bedoeld om juist schade en of (poging) tot schade vast te leggen aan de Tesla in kwestie. In dit geval maakte de Tesla behoorlijk scherpe beelden van de dieven die de 964 wegduwden, zie de beelden in bijgevoegde tweet:

Porsche Carrera 2, matricula 2397DBK robado en Benicassim, Castellón, anoche a las 3:20 AM. Va a ser complicado, pero si alguien sabe algo o conoce a alguien en el video o fotos, mis DMs están abiertos.



Gracias pic.twitter.com/o3RTDIxlFs — Jose (@josejacas) July 12, 2020

De eigenaar van de Tesla gaf de beelden aan de 964-eigenaar. Deze deelde de beelden op social media, inclusief foto’s van zijn 911. Nog geen 24 uur later was de auto terug gevonden in Valencia. Het is niet zeker of het kwam door de beelden de acties op sociale media, maar het is wel aannemelijk.

Zo zie je maar weer, met een Tesla help je niet alleen het milieu, maar ook de mensen om je heen. Wat dat betreft is het goed te weten dat mijn buurman sinds kort ook een Tesla Model 3 heeft.

Fotocredit: Jose Saez-Merino