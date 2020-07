Definitieve prijs Volkswagen ID3 bekend

Het hoge woord is eruit. De definitieve prijs van de Volkswagen ID3 is helemaal officieel.

Het is een van de meest ‘hete’ auto’s van het moment, de Volkswagen ID3. Het is het moment van de waarheid voor Volkswagen. Na dieselgate en een Golf VIII waarvan de updates twijfelachtig kunnen zijn, zitten we met smart te wachten op het nieuwe succesmodel van VW.

Derde topper van VW

Dat hoopt VW ook. De 3 in ID3 staat namelijk voor het derde succesnummer van Volkswagen, na de Kever en de Golf. Er staat een beetje spreekwoordelijke druk op de eveneens spreekwoordelijke ketel. Veel gaat afhangen van de definitieve prijs van de Volkswagen ID3.

Definitieve prijs Volkswagen ID3

De levering had eigenlijk al moeten aanvangen, maar links en rechts waren er wat opstartprobleempjes. Voor nu hebben we de eerste prijzen van de ID3 die daadwerkelijk nu in Nederland te bestellen is!

ID3 1ST

De voorlopige instap-ID3 is de ID3 1ST. Deze kost 37.990 euro. Dit betekent dat Volkswagens goed had gegokt met de vanafprijs van minder dan 38 mille. Niet dat er heel veel meer ruimte tussenzit, maar toch. De ID3 1ST is dus duurder dan een Golf, maar dat zie je terug in de uitrusting. Items als 18″ lichtmetaal, adaptieve cruise control. groot navigatiesysteem, DAB+ radio en parkeersensoren voor en achter zijn allemaal standaard.

ID3 1ST Plus

Een trede hoger staat de Volkswagen ID3 1ST Plus. De definitieve prijs van de ID3 in net niet basis-uitvoering is 43.990 euro. Dat is aanzienlijk duurder. Krijg je daar ook meer voor terug? Om met Kimi Raikkonen te spreken: bwoah. Voor die zes mille extra krijg je een achteruitrijcamera, 19″ inch patta’s, Matrix-LED koplampen en keyless entry.

ID3 1ST Max

De dikste ID3 is toevallig meteen ook de duurste. De definitieve prijs voor de ID3 1ST Max is fors te noemen. voorlopige range-topper moet namelijk 49.490 euro gaan opbrengen. Deze heeft alle spulletjes die de instapper en de Plus ook hebben, plus dingen als Heads Up display met Augmented Reality (zoals bij Need For Speed), Panoramadak, ergonomischere stoelen die bovendien elektrische verstelbaar zijn, Side Assist (dodehoeksensor) en Travel Assist. Oh ja, de velgen zijn nu 20″ groot. Wederom: aardige opties, met name die Augmented Reality-feature in je head-up display, maar ook hier is het erg veel geld voor niet echt essentiële opties.

Techniek

Het belangrijkste is om te weten dat de techniek van deze achterwielaandrijver identiek is bij deze drie uitvoeringen. Dus een elektrische motor met 204 pk en 310 Nm. Hiermee sprint je van 0-100 km/u in 7,3 seconden. Op een volle accu kun je dankzij het 58 kWh accupakket 424 km ver komen, aldus de WLTP. Meer uitvoeringen met minder uitrusting en minder potente motoren zullen op latere termijn volgen.

Concurrenten:

Uiteraard kijken we ook naar wat de concurrentie aanbiedt voor dit geld:

BMW i3 120 Ah

€ 45.580

De BMW i3 120 Ah is er vanaf 42.266 euro. Niet bijzonder goedkoop, zeker niet als je bedenkt dat de basis van de auto vrij oud is. De i3 was echter zijn tijd verv vooruit. Qua power laat de i3 wat liggen (170 pk en 250 Nm), maar de prestaties zijn ongeveer gelijk, met dank aan de bouwwijze van de auto. De actieradius is 310 km volgens de WLTP.

Nissan Leaf 62 kW C-Connecta

€ 45.580

Een grote concurrent is de Nissan Leaf. Nissan was ongeveer de pionier in het C-segment met een volwaardige elektrische auto en in relatief korte tijd zijn er veel stappen gezet. Het is niet de meest hippe automobiel, maar wel een keurige voiture die precies doet wat je ervan verwcht. De 62 kWh versie kost 45.580 euro, maar dan heb je automatisch een luxe Leaf in C-Connecta uitvoering. Op een volle accu haal je 385 km.

Volkswagen e-Golf 2020 Edition

€ 34.005

Als je een elektrische Volkswagen in het C-segment zoekt, kun je ook kijken naar een e-Golf. Deze is gebaseerd op de Golf VII, maar die is stiekem beter dan zijn opvolger, dus niet getreurd. Het meest interessante aan de eGolf is de prijs, voor 34.005 rijdt je weg in een elektrische Volkswagen C-segment hatchback. Voordeel is dat het ‘gewoon’ een Golf is, maar dan elektrisch. Nadeel is de actieradius: 230 km. Ook liggen de prestaties op een aanzienlijk lager niveau.

Tesla Model 3 Standard Range Plus

€ 49.998

Tsja, als wij hem niet benoemen, doet de trouwe groep van apostelen dat in de commentsectie wel. Als je voor de duurste ID3 gaat, komt een Model 3 ook in beeld. Qua prestaties heeft deze het goed voor elkaar: 238 pk en 375 Nm zijn lekkere waarden en gezien de updates die Tesla geregeld doorvoert, kan het zo maar meer worden. Of niet. De Model 3 Standard Range Plus kost 49.998 euro. De actieradius is volgens de WLTP norm is 415 km.

Video

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden voor je!

De nieuwe Volkswagen ID3 is per direct te bestellen bij de Volkswagen dealer. Ook is de configurator al live!