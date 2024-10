Tesla Cybercab maakt hype niet waar, koers daalt

De Tesla Cybercab zou een gouden mogelijkheid moeten zijn voor Tesla om geld binnen te angelen. Maar de hype wordt voorlopig een stukje teruggedraaid door journalisten en investeerders.

Elon Musk belooft al sinds 2019 elk jaar dat de volledig autonome auto volgend jaar een realiteit zal zijn. Zo lang je maar volhoudt, krijg je vanzelf een keer gelijk (misschien). Tot op heden is het er echter nog niet van gekomen. De technologie biedt toch meer uitdagingen dan gedacht, kennelijk.

Maaaaarrrr…afgelopen vrijdagochtend (onze tijd) was het dan eindelijk zo ver. Elon had een feestje bedacht genaamd het ‘We, Robot’ Event. Daar etaleerde Tesla de vooruitgang met haar mensachtige robot. Doch nog belangrijker voor ons benzinehoofden ook de nieuwe Tesla Cybercab.

Deze tweedeurs Tesla zonder stuur zou in 2026 op de markt moeten komen voor 27.500 Dollar. Je zou verwachten dat Tesla opnieuw als een raket naar de maan moeten schieten op de beurs. Maar dat valt tegen. Sterker nog, Tesla verloor na het event zo’n 10 procent aan waarde op de beurs.

Zowel tech-watchers (oké) als analisten merkten namelijk op dat het Event een beetje ‘veel geschreeuw weinig wol’ was. Ja, er reden wat Cybercabs feilloos rond in een vooraf hermetisch afgeschermd terrein. Maar zoals Youtube fenomeen Marques Brownlee opmerkte: ga naar de Consumer Electronics Show (CES) en je ziet 30 auto’s van verschillend pluimage die hetzelfde doen.

Tesla deelde nauwelijk data, dus eigenlijk hebben we nog steeds niks meer concreet dan voor het Event. Er is ook geen helder plan om level 4 en level 5 -volledig autonoom- autonoom rijden uit te rollen. Critici zeggen dat andere partijen zoals Waymo al veel verder zijn. In welk geval de torenhoge valuatie van Tesla op de beurs natuurlijk definitief de farce zou zijn die kenners al lang door hebben.