Stellantis CEO Carlos Tavares gaat de bietenbrug op

Het moment dat je wist dat komen ging is eindelijk daar. Stellantis CEO Carlos Tavares moet het veld ruimen.

De wereld is best moelijk als je topmanager bent. Harde keuzes moeten gemaakt worden. Echt iets toevoegen kan je natuurlijk niet. Dus ja, hoe dan daadkrachtig over te komen? Stoot je divisies af om kortstondig winst te kunnen boeken. Of begeef je je op het gebied van mergers and acquisitions met de belofte van synergieën en schaalvoordelen die je aan aandeelhouders kan verkopen?

Bij Stellantis is men de afgelopen jaren kneiterhard voor de tweede optie gegaan. Maar van een afstandje is het een beetje moeilijk om te zien hoe dat ooit moest gaan werken. Stellantis lijkt vooral vastbesloten om het oude General Motors te worden. Dat Amerikaanse concern dat ooit de grootste autofabrikant ter wereld was. Maar uiteindelijk alleen nog middelmaat maakte. Waar het vervolgens door platformdelen, alle merken onder de paraplu mee vervuilde. Geen puik idee.

Het klinkt allemaal leuk dat kosten delen. Maar het samenvoegen van merken die in hun eentje al weinig bestaansrecht hebben is vaak een kwestie van niks plus niks is nog steeds niks, zelden tot een plus een is drie.

Binnen de gelederen van Stellantis was er dan ook al gerommel en geroezemoes. Het bedrijfsresultaat gaat fors de verkeerde kant op. En dealers in ‘Murica en Europa waren boos om tegenvallende verkopen. CEO Tavares nam zelf de verantwoordelijkheid om hen gerust te stellen. Dat is op zich mooi, maar de tijd van de geboren Portugees aan het roer van het mega-concern komt nu toch tot een einde. Een zacht einde weliswaar, want hij mag zijn contract tot begin 2026 uitdienen. Maar daarna moet hij wieberen.

In de tussentijd krijgen verschillende regio’s nu een onderbaas waardoor de positie van Tavares al een enigszins uitgekleed lijkt te worden. Medelijden hoeven we niet te hebben met de beste man overigens. Vorig jaar tikte hij bijna 40 miljoen Dollar binnen als vergoeding voor zijn diensten. Het pensioen zal dan ook comfortabel zijn. Maar ja, CEO’s zijn desalniettemin meestal niet het type mens dat graag op het strand gaat liggen. Waarvan akte.