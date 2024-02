Men zit helemaal niet te wachten op nieuwe technologie in auto’s

Een onderzoek naar aanleiding van CES 2024 focust op nieuwe features die binnenkort naar (meer) automodellen komen, maar willen we dat eigenlijk wel?

Het interieur (maar ook exterieur) van een auto is niet alleen een functioneel gedeelte, het is tegenwoordig ook een broedplek voor innovatie, technologie en zelfs probeerseltjes. Er is best een lange lijst aan auto-innovaties die ook weer verdwenen zijn (lijstjes-inspiratie voor @willeme). Nu een auto steeds meer profiteert van de enorme technologische sprongen die de wereld heeft gemaakt, wordt het een groot tech-feestje binnenin. Vandaar ook dat vele automerken en autoleveranciers stonden te pronken met nieuwe tech voor auto’s op de Consumer Electronics Show begin dit jaar. Deze show draait om alles wat met technologie te maken heeft, maar de auto blijkt een steeds populairder uitgangspunt.

Willen we dat wel?

AutoPacific, een onderzoeksbedrijf uit de VS, bemerkt dat op CES 2024 drie zaken veel te vinden waren dankzij het feit dat automerken deze features al hebben of binnenkort gaan krijgen. Die features zijn:

aparte infotainmentschermen aan de passagierszijde;

aankopen of abonnementen afsluiten in het infotainment van de auto;

schermen om signalen af te geven aan de buitenkant van de auto.

Vervolgens werd gevraagd aan 11.700 mensen wie deze opties zou aanvinken als ze beschikbaar zouden zijn. En nee, niet 11.700 BMW E36-eigenaren die knipperlichten al technologie vinden en nog steeds zweren bij cassettedecks: 11.700 mensen die in de markt zijn voor een nieuwe auto. Het resultaat was als volgt: 21 procent zou een infotainmentsysteem voor de passagier willen, 18 procent ziet aankopen via het scherm zitten en 17 procent zou extra betalen voor extra signalen aan de buitenkant van het voertuig.

Meer voor EV’s

Interessant is overigens dat elke feature meer gewild is onder mensen die in de markt zijn voor een EV. 24 procent van de potentiële EV-kopers wil signalen aan de buitenkant, ook omdat hierbij in acht wordt genomen dat een exterieur-display die de laadstatus aangeeft ook mee telt.

Bij in-auto aankopen gaat het zelfs om 29 procent van de EV-kopers die dit zou willen. Ook wordt hier onderscheiden dat 60 procent deze feature zou gebruiken om extra features voor in de auto te kopen, 56 procent om streamingsdiensten te hebben voor tijdens het laden of parkeren en 50 procent om overige, niet perse auto-gerelateerde items te kopen.

Ten slotte is ook een infotainmentscherm voor de passagier vooral populair onder EV-wensers, eveneens 29 procent. Er zit zeker een verband tussen mensen die graag een EV willen vanwege de vooruitstrevendheid en dan is extra technologie een makkelijke optie.

Aanbieden

Goed, zelfs in het beste geval zijn mensen dus sceptisch, want gemiddeld gezien zit zo’n 20 procent van de ondervraagden te wachten op nieuwe technologie als dit. Al willen we daar wel de nuance bij plaatsen dat aan de koper vragen wellicht niet zo relevant is. In 1999 moesten de meeste mensen er ook niet aan denken dat je een mobiele telefoon op zak had, nu is die niet meer weg te denken uit het straatbeeld. We hebben dus het gevoel dat dit soort technologie (en meer) zeker aangeboden gaat worden en doorontwikkeld wordt, tot een punt waar je het wellicht wél wil hebben. Of het sterft af en we kunnen er over 20 jaar op terugkijken. (via AutoPacific)