Chris Harris trekt BMW M5 Touring een corduroy pak aan

Voormalig TopGear anker Chris Harris heeft zijn BMW E61 M5 voorzien van een epische en creatieve update.

Voormalig collega @willeme en ondergetekende hebben het vaak over allerlei auto-gerelateerde zaken. Waaronder dus ook bekledingen. Niet zelden sturen wij elkaar weer een of andere BMW of Alfa door die ergens te koop staat, met de zinsnede ‘jammer van de kip’ erbij. Dit heeft niks te maken met een referentie naar Jeremy Clarkson en zijn kip die dankzij een Porsche 928 nog warm was. Maar het is inmiddels een korte code geworden voor ‘kippenleder’.

Want laten we wel zijn; zeker bij de Duitse merken, maar soms ook -et tu Brute- bij de Italianen, is het ‘normale’ leder, om kort te gaan knaak. Je moet op de optielijst minimaal voor het ‘dure’ leder gaan om iets van kwaliteit te mogen verwachten. Anders is je leder doorgaans gemaakt van een kip in plaats van een koe, of van aardolie (dat wil zeggen plastic).

Een ander TopGear anker is dat met ons eens. Want Chris Harris heeft namelijk auf wiedersehen gezegd tegen het ‘leder’ in zijn BMW E61 M5. In plaats daarvan is het interieur nu bekleed met corduroy in de kleur ‘roest’. Chris zelf is in zijn nopjes met de verandering:

Gone is that nasty, fake-feeling, non-gripping, always the wrong temperature fake leather. In place is soft, grippy, supple corduroy. Isn’t it more fun renewing and personalizing a car you love to bits, rather than buying something very new and expensive that you don’t really like?

Waarvan akte. Corduroy past natuurlijk ook helemaal bij het fabelachtige Indianapolis Red waarin Chris’ M5 is uitgedost. Het enige wat immers beter is dan een BMW, is een donkerrode BMW. Een goede opa-spec wordt het zo. Chris moet alleen nog even die kille aluminium lijstjes veranderen in hout. Dan is het helemaal af.