Vanaf 2022 steelt de EU definitief je vrijheid - Autoblog.nl

Vrijheid was ooit een volgetankte Mercedes. Maar vanaf 2022 steelt de EU het kleine beetje resterende vrijheid wat je nog rest.

Dat er enorm veel redenen zijn om van auto’s te houden, hoef ik jou als rechtgeaard benzinehoofd niet uit te leggen. Dikke motoren, fraai design, nieuwe technologie, gaaf geluid, die gekke band die je ontwikkelt met een auto die je soms in de steek laat, het is allemaal leuk. Maar een andere belangrijke reden dat de auto groot is geworden, is de vrijheid die persoonlijk vervoer je biedt. Je wereld wordt zoveel groter door een auto voor de deur. Instappen en rijden naar de horizon, waar die dan ook ligt voor jou, op een tempo en wijze die bij jou en bij het moment past. Niemand doet je wat, tenzij je er zelf voor kiest om gezelschap te hebben.

Vrijheid brokkelt af

Maar de auto als symbool van vrijheid en autonome zelfbeschikking ligt onder vuur. Voor milieugroupies is de auto niet zo zeer een symbool van vooruitgang, vrijheid en welvaart, maar meer van wereldvernietigende ellende. Mede daardoor is het tegenwoordig een dure aangelegenheid om überhaupt een auto te hebben. Dertig procent van de Nederlandse gezinnen heeft er geen. Maar ook voor eigenaren van dikke bakken zijn er maatregelen waardoor het vrije gevoel dat de auto je geeft afbrokkelt.

GAIK-plaat

Anoniem van hot naar her crossen is er immers niet meer bij. Overal hangen camera’s waarmee de overheid de bewegingen van je verplichte GAIK-plaat registreert. Soms zijn die camera’s ook verbonden aan een trajectcontrole, waardoor je vrije keuze in hoe hard je wil rijden ernstig wordt beïnvloed. Maar goed, nu kán je je daar nog niks van aantrekken. Als je de gepeperde boete accepteert, is het gewoon mogelijk om met 150 kilometer per uur door de ogen van Big Brother te raggen.

EU overlords

Doch deze autonome zelfbeschikking is een doorn in het oog van onze EU overlords. Daarom zijn zij van plan vanaf 2022 begrenzers verplicht te stellen op alle nieuwe auto’s. De regels komen uit de doos van de European Transport Safety Council (ETSC), die in 2019 goedkeuring heeft gekregen van belangrijke EU plucheplakkers om haar ideeën uit te werken.

Black Box

Waar het op neerkomt is dat nieuwe modellen die vanaf 2022 op de markt komen en bestaande modellen vanaf 2024 verplicht voorzien moeten zijn van een snelheidsbegrenzer. De auto moet gebruik maken van GPS-data en verkeersbordherkenning om de geldende snelheidslimiet te detecteren. Vervolgens word je als bestuurders middels software gedwongen je daaraan te houden. Om acceptatie van het volk te bevorderen, zal er aanvankelijk een ‘override’ mogelijk zijn. Je kan dan extra hard op het gas drukken en stiekem toch sneller gaan. Maar deze transgressie komt wel met twee nadelen.

Ten eerste moet de auto van de EU bonzen je een (irritant) geluidsignaal geven als je dit doet. Ten tweede -en hier wordt het helemaal eng- wil de ETSC dat auto’s verplicht voorzien worden van een black box die monitort waar je rijdt, hoe hard je rijdt, hoe vlammend je optrekt, hoe enthousiast je bochten pakt en hoe lomp je op de rem gaat. De natte droom dus van elke verzekeraar die je liever niks uitkeert bij schade, omdat je entry speed drie kilometer per uur hoger lag dan zij verstandig achten. Maar de nachtmerrie van iedereen die vrijheid en privacy best belangrijk vindt. Waarvan akte.