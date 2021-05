Red Bull heeft alleen nog kneiterhard vers rubber over - Autoblog.nl

Red Bull heeft zich mogelijk kneiterhard in de vingers gesneden met haar keuze voor rubber.

Verkeerde keuzes maken omtrent rubber kan ingrijpende gevolgen hebben, dat zou iedereen moeten weten. Toch heeft Red Bull Racing zichzelf mogelijk in de vingers gesneden met haar keuze voor rubber dit weekend. Pirelli heeft in al haar wijsheid namelijk alleen kneiterharde banden meegenomen naar het gladde asfalt van Portimão. Dat is op zich iets waar Red Bull niks aan kan doen. Maar toch heeft team rode stier wellicht iets over het hoofd gezien.

Voor de weekends mogen alle teams en coureurs immers beslissen hoeveel sets van elke compound ze willen hebben. Dus je moet al een beetje bedenken wat je zou willen hebben voor elke sessie. Meestal is dat niet zo’n issue, maar voor deze race lijkt Red Bull zich toch een beetje verkeken te hebben. Zowel Checo als onze held Max Verstappen hebben namelijk geen nieuwe set rode banden over voor de race. Bassie en Adriaan van Mercedes daarentegen, hebben dat wel.

Waarschijnlijk is dit een nadeel voor Red Bull, want Pirelli heeft zelf berekend dat de kiezen voor de zachtst mogelijke banden de beste keus is in de race. Starten op softs en dan switchen naar de mediums is volgens de Italiaanse bandenfabrikant de snelste optie. Starten op mediums en dan switchen naar softs is het beste alternatief. Red Bull kan, tenzij ze kiezen om er in de race oude softs op te schroeven, niet kiezen voor deze opties. MV33 en SP11 starten namelijk op de mediums en moeten daarna dus min of meer noodgedwongen kiezen voor de hards. Onze held heeft al aangegeven dat dit nu voor hem in ieder geval het plan is in de race.

Zoals je ziet in bovenstaand overzicht, lijkt het een klein blundertje te zijn van Red Bull Racing. Zowel Perez als Verstappen hebben namelijk nog wel een nieuwe set mediums in de garage liggen. Maar omdat beiden ook starten op mediums, hebben ze daar in geval van een verwachte eenstopper feitelijk helemaal niks aan. Voor Max is te hopen dat dit hem op het gladde asfalt niet nog meer plezier gaat kosten. Voor Red Bull Racing is het een leerpuntje in een seizoen dat elk klein foutje telt. Waarvan akte.