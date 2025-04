Man doet Musk-groet vanuit Tesla, maar dat pakt verkeerd uit

Gek genoeg is de Musk-groet nog niet echt geaccepteerd.

Een gebaar kan door de tijd heen een andere betekenis krijgen. Zo heeft de Romeinse groet door ene Adolf H. een andere lading gekregen. Elon Musk is er nog niet in geslaagd daar wat aan te veranderen. Als je deze groet uitbrengt denk iedereen nog steeds dat je een nazi bent.

Een Cybertruck-rijder dacht dat het wel grappig zou zijn om een nazigroet uit te brengen vanuit zijn auto. Op een Reddit-filmpje is te zien dat hij dit niet één keer doet, maar meerdere keren. Net als Musk zelf.

Helaas voor de beste man heeft een voorbijganger alles gefilmd en is op de video ook duidelijk de bedrijfsnaam te zien. Het bedrijf genaamd Cyber Electric biedt elektrische diensten aan, en gebruikt dus een Cybertruck als uithangbord.

Nu kun je zeggen ‘slechte publiciteit bestaat niet’, maar deze actie pakt toch niet lekker uit voor Cyber Electric. Op Yelp werd het bedrijf overspoeld met negatieve reviews. Yelp heeft de reviews inmiddels ook weer verwijderd omdat ze niet gebaseerd waren op echte ervaringen, maar Cyber Electric staat er niet fraai op.

De eigenaar – de man die de nazigroeten deed – is ook door het stof gegaan. Op YouTube heeft hij een video gepost waarin hij sorry zegt. Hij bekend dat hij onder invloed was (hij zat op de bijrijdersstoel), maar dat dit geen excuus is. Om het goed te maken gaat hij zichzelf beter in de materie verdiepen en anti-haatgroepen steunen.

Een dergelijke video na ophef komt natuurlijk nooit oprecht over, maar we denken toch dat man zijn lesje geleerd heeft en voortaan geen nazigroeten meer doet.

