Tesla zakt verder weg, Elon Musk ziet 100 miljard dollar verdampen

Gigantische klappen op de beurs, waardoor Tesla en dus ook Elon Musk worden geraakt.

Het Amerika grootser maken is een missie van Donald Trump die nog niet vlekkeloos gaat. Integendeel, door het wispelturige geopolitieke gedrag van de Amerikaanse president reageren markten nerveuzer dan een 18-jarige tijdens een praktijkexamen voor het autorijbewijs.

Meerdere Amerikaanse bedrijven voelen pijn op de beurs. Om het bij auto’s te houden: Tesla is één van die bedrijven die momenteel nat gaat. Aan een stroom aan rode beursdagen komt voorlopig geen einde. Vandaag levert het aandeel Tesla maar liefst 10 procent aan waarde in. Aandeelhouders voelen dat in hun portefeuille, met de grootste pijn voor Elon Musk.

De waarde van de rijkste man ter wereld daalt met de dag. We zitten dik drie maanden in 2025 en inmiddels is Elon dit jaar tot nu toe meer dan 100 miljard dollar aan waarde verloren. Het grootste gedeelte van zijn waarde zit in de aandelen die hij heeft. Doen zijn bedrijven het slecht, want voelt Musk daar direct de consequenties van.

Top 3 rijkste mensen

Op het momen van schrijven is Elon Musk goed voor een waarde van 330 miljard dollar volgens de Bloomberg Billionaire Index. Op de tweede plaats staat Mark Zuckerberg. The Zuck is goed voor 221 miljard dollar. Als Musk hypothetisch gezien nog eens 100 miljard dollar zou verliezen moet hij zijn titel afstaan aan de oprichter van Facebook. Om de top drie compleet te maken. Jeff Bezos is nét wat armer (ahw) dan Mark met 220 miljard.

De slechte verkopen doen Tesla geen goed. De vooruitzichten zijn ook niet baanbrekend. Het gamma bestaat uit een bejaarde Model S, Model X en alle hoop ligt op de facelift Model Y en de inmiddels weer wat verouderde Model 3. Hoewel Tesla op de achtergrond aan van alles en nog wat werkt, zijn er geen concrete vooruitzichten van vers inkomend bloed in vorm van een nieuw goedkoper model. De beloften zijn altijd gemaakt, maar iets concreets. Nee, dat zit er nog niet in.