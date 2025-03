Donald Trump koopt Tesla, steunt vriend Elon Musk

De Amerikaanse president Donald Trump wil vriendje Elon Musk steunen door een Tesla te kopen.

Vooropgezet plan of niet, maar de aandelenmarkt bloedt inmiddels harder dan je vrie.. nee die grap ga ik niet maken. Is dit een uitgekookt plannetje van Donald Trump om aandelen voordelig in te slaan of, om gewoon zijn eigen portfolio met korting uit te breiden? Het Amerikaanse autobedrijf Tesla staat er in elk geval niet zo lekker voor.

Marktmanipulatie is deze president niet vreemd (hallo $Trump coin). Uit de hoge hoed van orange face komt nu wel een heel opmerkelijk bericht. Donald Trump heeft een nieuwe Tesla gekocht als steunbetuiging aan vriend en collega Elon Musk. Deze Marvel-film blijft maar verbazen en van dit nieuwe hoofdstuk kun je eigenlijk niet meer gek opkijken.

Het aandeel Tesla zakte gister in 24 uur meer dan 15 procent in waarde. Op zijn eigen sociale netwerk Truth Social schrijft Trump dat hij meteen een nieuwe Tesla gaat kopen ter steun. Een zwaluw maakt nog geen zomer. En één verkochte Tesla aan Donald Trump gaat het merk niet redden. Misschien dat alle aanhangers van The Donald nu ook massaal een Tesla gaan kopen, je weet het niet.

Over de gehele markt hebben Amerikaanse bedrijven het momenteel zwaar. Maar de zweep slaat extra hard voor Tesla. Niet alleen heeft het autobedrijf te maken met teleurstellende verkoopcijfers. Ook de haat tegen het merk is groter dan ooit, met Elon Musk aan het roer. Auto’s en dealers zijn het slachtoffer van allerlei acties van activisten.

Via X laat weten dat hij het gebaar van Donald Trump waardeert. Grappig eigenlijk weer. Hoewel X in handen is van de beste vriend van Donald Trump, is de president wel zo stronteigenwijs om het eigen Truth Social te blijven gebruiken. Ook al zit daar niemand op.

Ga jij ook een Tesla kopen om Elon een hart onder de riem te steken?