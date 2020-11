Zo veel groeide de accu van de Tesla Model 3 - Autoblog.nl

De Tesla Model 3 had al een prima grote accu, maar meer is altijd beter. Tijdens de recente update voegde Tesla meer rijbereik toe en dat komt mede dankzij een toegenomen kWh-nummer.

Er is nog steeds kritiek op Tesla, soms terecht en soms ook niet. Feit is echter dat Tesla’s voor hun geld hoge cijfers neerzetten. Vooral op het gebied van rijbereik hoef je je bijna nergens meer zorgen over te maken met een Tesla.

Grote accu’s

Hoe krijg je veel rijbereik? Meerdere manieren, maar Tesla propt gewoon altijd een groot genoeg batterijpakket in de dubbele bodemplaat van hun auto’s. Daarover gesproken: de namen van Tesla zijn zonder al te veel bombarie flink versimpeld. De Model S en Model X hanteerden nog een systeem waar het getal staat voor de grootte van de accu in kWh. P stond voor Performance en D voor Dual Motor. Een P100D was dus de Performance-versie met een 100 kWh groot accupakket en vierwielaandrijving. Niet meer: nu is het simpel weg Standard Range, Long Range of Performance, of in het Nederlands ‘instapper’, ‘rijbereik’ en ‘snelheid’.

Meer kWh

Tesla voerde vorige maand een update door aan de Model 3 voor het nieuwe modeljaar. We kregen wat nieuwe specs, maar de capaciteit van de batterij werd niet genoemd. En is niet meer te achterhalen vanuit het typeplaatje. Dus moet je er op een andere manier achter komen. Een gebruiker van het Duitse Tesla Fahrer und Freunde forum deed dat. Een document zegt dat het gaat over een Model 3 met een accupakket van 82 kWh groot. Dat is een kleine upgrade. Officieel staat de Model 3 te boek als zijnde een 75 kWh-versie, maar recente Model 3’s bleken daar sowieso al boven te zitten. Volgens Inside EV’s was 79 kWh al een soort nieuwe standaard en mocht de EPA-rating (de Amerikaanse WLTP) omhoog.

Volgens de Nederlandse Tesla-website kom je hierdoor 580 km ver op één accu van de Tesla Model 3. Dat was voorheen 560 kilometer. Kleine veranderingen, maar wie het kleine niet eert…