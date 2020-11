Spotgoedkope Suzuki S-Presso is levensgevaarlijk - Autoblog.nl

Nul sterren voor de Suzuki S-Presso bij de NCAP-crashtest.

Vroeger was lang niet alles beter. De veiligheid van auto’s was bijvoorbeeld stukken slechter. Vandaag de dag zijn auto’s veiliger dan ooit, maar dat geldt helaas niet voor alle nieuwe auto’s. De Suzuki S-Presso (ja, die hebben ze express zo genoemd) viel namelijk keihard door de mand bij de meest recente crashtest van Global NCAP.

Maruti Suzuki

Mocht je nog nooit van de Suzuki S-Presso gehoord hebben: geeft niet want tenzij je uit India komt en een zeer beperkt budget hebt hoor je niet tot de doelgroep. Dat is namelijk de markt waar de S-Presso voor bestemd is. Officieel is de 68 pk sterke auto een product van Maruti Suzuki. Dat is de naam van het samenwerkingsverband tussen Suzuki en de Indiase overheid. Maruti Suzuki is de grootste speler op de Indiase automarkt.

Schappelijk geprijsd

Dit samenwerkingsverband resulteert in zeer schappelijk geprijsde auto’s. Dat moet ook wel, wil je succes hebben in India. De S-Presso is al te krijgen vanaf omgerekend €4.740. Daar lever je dan vervolgens wel het een en ander voor in. Veiligheid bijvoorbeeld. Er moet ten slotte ergens op bespaard worden. De Suzuki S-Presso is weliswaar standaard uitgerust met een airbag voor de bestuurder en ABS, maar dat was niet genoeg om een fatsoenlijke score te halen bij de NCAP-crashtest.

Nul sterren

De nul sterren-score is vooral te wijten aan de impact die een ongeluk heeft op de nek van de passagier. De borststreek van zowel de bestuurder als de bijrijder krijgen het daarnaast ook zwaar te verduren. Het dummy-kind op de achterbank kwam er iets beter vanaf. Op dat punt scoorde de Suzuki S-Presso namelijk twee sterren in plaats van nul.

Geen excuus

Je denkt nu misschien: het is een spotgoedkope Indiase auto, wat verwacht je? Dat is alleen geen geldig excuus voor Suzuki. Er waren namelijk andere auto’s van minder dan €10.000 die wél hoog scoorden. Indiase autofabrikanten als Mahindra en Tata wisten gewoon vijf sterren-scores in de wacht te slepen. Het kan dus wel, een auto bouwen die zowel goedkoop als veilig is.

Matig

Desondanks scoren veel Indiase auto’s nog steeds niet vrij matig. De Hyundai Grand i10 Nios en de Kia Seltos, die samen met de S-Presso werden getest, kregen respectievelijk twee en drie sterren. Dat laatste valt nog wel mee, maar de Renault Kwid kon eerder rekenen op nul sterren. Tot voor kort behoorden airbags niet tot de verplichte standaarduitrusting en voor passagiersairbags geldt dat nog steeds in India. De goedkope auto’s zijn vaak dus niet bepaald veilig, maar de alternatieve vervoersmiddelen zijn dat waarschijnlijk nog minder.

Video

Hoe de Suzuki S-Presso het er vanaf brengt in de crashtest kun je hieronder met eigen ogen zien, vanuit alle hoeken: