Tesla Model 3 2021: meer bereik en snelheid voor hetzelfde geld - Autoblog.nl

Als bonus zijn er ook sportievere looks voor de 2021-versie van de Tesla Model 3.

De Tesla Model 3 wordt al met enige regelmaat over-the-air bijgewerkt, maar nu zijn er ook fysieke updates voor de mateloos populaire leasetopper. De modeljaarupdate voor 2021 is namelijk hier. Daarbij moet je uiteraard geen revolutionaire wijzigingen verwachten, maar er zijn al met al toch nog aardig wat vernieuwingen.

Actieradius

Om te beginnen heeft Tesla de actieradius van de Model 3 nog eens een boost gegeven. De Standard Range heeft daardoor nu een bereik van 430 km, terwijl dat voorheen 415 km was. De Long Range gaat van 560 km naar 580 km. Ook de Performance doet er nog een schepje bovenop. Die krijgt nu 567 km in plaats van 530 km.

Snelheid

Je kwam weinig te kort qua acceleratiesnelheid, maar toch is de Model 3 weer een stukje sneller geworden. De Long Range tikt nu in 4,4 seconden de 100 km/u aan en de Performance in 3,3 seconden. Eerst was dat respectievelijk 4,6 seconden en 3,7 seconden, maar dat kan natuurlijk echt niet meer nu het bijna 2021 is. De Standard Range is nog even snel dan wel langzaam en gaat in 5,3 seconden naar de 100 km/u.

18″ Aero velgen

19 ” sportvelgen

20″ Überturbine velgen

Looks

Qua looks zijn er ook wat dingetjes gewijzigd. De Aero-velgen en sportvelgen van de Standard Range en Long Range hebben een gewijzigd ontwerp gekregen. De Performance heeft gloednieuwe 20 inch Überturbine velgen, die voorheen niet leverbaar waren. Daarnaast oogt de Tesla Model 3 2021 sportiever dankzij de zwarte details, die het model nu standaard krijgt. Dan is je Tesla niet alleen sneller, maar ziet hij er ook sneller uit.

Interieur

Een update voor het interieur is er nu ook, zoals collega @jaapiyo eerder al had aangekondigd. Heel veel is er niet veranderd. Het is vooral de middenconsole die vernieuwd is. De pianolak is nu verdwenen en de zilveren accenten zijn gewijzigd.

Een blik op de Nederlandse configurator leert ons dat de prijs niet gewijzigd is. De configurator is ook meteen de plek waar je zelf de nieuwigheden van de Tesla Model 3 2021 kunt bekijken.