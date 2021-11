BREEK: Tesla Model Y wordt nóg duurder

Groundhog day! De Tesla Model Y wordt nóg duurder.

We begrijpen het als je het niet meer bijhoudt. Tesla verhoogt de prijzen van haar modellen tegenwoordig namelijk nog sneller dan een raket van SpaceX het platform verlaat. We moeten zelf ook de hele tijd kijken of we niet toevallig per ongeluk oud nieuws aan het recyclen zijn. Het was immers letterlijk vorige week dat we meldden dat de Tesla Model 3 en Tesla Model Y weer in prijs verhoogd zijn. Maar zoals Diederick Samsom zou zeggen: Tesla doet het gewoon weer!

Vorige week schoot zowel de koers voor de Model 3 als de Model Y omhoog als die van de Bitcoin. Deze week is het alleen de Model Y die pompt. De twee versies van de auto worden elk nog eens 1.000 Dollar duurder. Dat wil zeggen dat de Long Range Dual Motor nu weg mag voor 58.990 Dollar. De Performance doet nu minimaal 63.990 Dollar. Hadden ze dat nou niet gewoon meteen in een keer kunnen doen?

De prijsverhoging betekent dat de goedkoopste Model Y dit jaar in totaal 9.000 Dollar duurder is geworden. Naar verluidt sorteert Tesla met de prijsverhogingen voor op nieuw gratis geld van de Biden Administration. Sleepy Joe wil namelijk de tax incentives op Tesla’s EV’s terugbrengen van weggeweest. Het zou dan net als vroeger gaan om een aftrekpost van 7.500 Dollar op je belastingaangifte indien je een Tesla koopt als Amerikaan. Tesla probeert daar dus een stukje van te appropriëren. Koop dan?