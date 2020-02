Tesla Model 3 gecrasht in fietsenstalling

Zowel de Tesla als de fietsenstalling zijn afgeschreven

Gisteravond omstreeks 22:30 uur is een Tesla tegen de fietsenstalling gecrasht bij station Veenendaal – De Klomp. De Tesla reed over de parkeerplaats van het station en crashte door nog onbekende oorzaak tegen het fietsenhok. De bestuurder werd onderzocht door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een auto gecrasht, daar wordt de brandweer normaal niet voor ingeschakeld. Maar ‘Tesla gecrasht’ betekent dat de auto ‘spanningsloos’ gemaakt moet worden. En dus ging het alarm af bij de firefighters en kon Netflix even op pauze. Aan de foto’s te zien nam het hele korps deel aan deze ingelaste praktijkoefening. Het zal ook zelden voorkomen dat je op zo’n goed verlichte plek je werk kan doen.

De precieze toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk. Op de foto’s te zien is dat naast de fietsenstalling een dijk loopt. Daar is de Tesla vermoedelijk vanaf gereden. Omdat het ongeluk later op de avond plaats vond heeft de bestuurder in ieder geval niet al te veel forenzen een rotavond bezorgd. Want veel fietsen lijken er niet mee te zijn genomen in de Tesla fietsenstalling crash.

Kleine tip voor iedereen die wel eens last heeft van een ramkraak. Een stevig fietsenrek lijkt dus ook afdoende om een auto te stoppen.

fotocredit: AS Media