Europees Parlement steunt auto-industrie en past CO2-normen aan!

De beleidsmakers komen hun belofte na en helpen de Europese autofabrikanten!

Laat ik je maar meteen uit de droom helpen: nee, de 2035-regels zijn niet veranderd. Tegen die tijd mogen nieuwe benzine-, dieselauto’s en hybrides nog steeds niet meer verkocht worden. Tenminste, als de auto’s met plofmotoren enkel op eFuels rijden mag het weer wel. Het Europees Parlement komt de auto-industrie nu tegemoet door de regels rondom CO2-normen te versoepelen.

De versoepeling kan op veel steun rekenen. Van de 573 Europarlementariërs stemden 458 leden voor, 101 tegen en 14 onthielden zich van hun stem. Het Europees Parlement ziet dat de autosector in ons continent ”kampt met de gevolgen van snelle technologische veranderingen en toenemende concurrentie” en is daarom bereid om te schipperen.

Waar helpt het Europees Parlement mee?

Je kunt je misschien nog wel herinneren dat autofabrikanten gestraft werden met geldboetes voor de CO2-uitstoot en dat de merken vervolgens EV-fabrikanten lieten opdraaien voor de boetes in ruil voor keiharde pegels. Die normen worden nu aangepast.

Bij de huidige regels kijkt de EU aan het einde van het jaar naar de CO2-uitstoot en schrijft daar een boete voor uit. Na het aannemen van de tegemoetkoming werkt het als volgt. Het Europees Parlement schrijft: ”De voorgestelde wijziging biedt fabrikanten de mogelijkheid om aan hun verplichtingen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 te voldoen door het gemiddelde te nemen van hun prestaties over de periode van drie jaar in plaats van elk afzonderlijk jaar.”

Oftewel, in plaats van een jaarlijkse boete kijkt de EU pas naar drie jaar wat je gemiddeld per jaar hebt uitgespuwd aan CO2 en berekent op basis daarvan een bonnetje uit. Je kunt dus in 2025 nog een heel stel benzine- en dieselauto’s bouwen om vervolgens in 2026 en 2027, de uitstoot wat te temperen met EV’s en hybrides.

Wel steeds minder CO2-uitstoot

Fabrikanten moeten wel in de gaten blijven houden dat de grens waarboven boetes komen steeds strenger wordt. Tussen 2025 en 2029 moeten autobedrijven jaarlijks 15 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Vanaf 2030 tot en met 2034 moet de CO2-reductie zelfs 55 procent minder zijn dan in 2021 om in 2035 uit te komen op 100 procent minder uitstoot. Dat wordt nog een hele kluif.

Natuurlijk is er tegengeluid

De Europese pleitbezorgers van schoon verkeer, Transport & Environment zijn tegen de aangenomen regels. Zij stellen dat dit de vooruitgang op het gebied van emissievermindering kan belemmeren en investeringen in de EV-transitie, met name in laadinfrastructuur, kan temperen. T&E waarschuwt dat de EU hierdoor verder kan gaan achterlopen op China.

In 2026 houdt de EU evaluatiegesprekken met autofabrikanten en laadnetwerkbeheerders. Als de beleidsmakers het nodig vinden, veranderen ze de regels weer. In de tussentijd moet de Europese Unie er ook nog voor gaan zorgen dat we van onze crossoveritus af komen en weer kleine auto’s gaan kopen.

Foto: Audi RS 6 Avant 2020 gespot door @bwizzle97 via Autoblog Spots