Duizenden Nederlanders betaalden jarenlang te veel voor schorsen van camper

Heb jij in de afgelopen jaren je kampeerauto laten schorsen? Dan heb jij misschien ook wel te veel betaald!

Welkom terug bij Kampeerblog. In de vorige aflevering kon u zien hoe een vakantieland in Europa ervoor zorgt dat campers en caravans niet meer langs komen. En er is nog meer slecht nieuws voor kamperend Nederland. De RDW heeft een foutje gemaakt dat duizenden bezitters van kampeerauto’s geld heeft gekost.

Bezitters van (kampeer)auto’s die van 2014 tot en met 2024 een camper (15 jaar of jonger) hebben laten schorsen, hebben te veel betaald. Kampeer staat tussen haakjes, want het gaat over auto’s die zwaarder zijn dan 3.500 kg. De RDW heeft op dit moment 6.700 gedupeerden opgespoord.

Wat is er fout gegaan?

Volgens de regeling die tussen 2014 en 2024 van kracht was, horen alle personenauto’s die zwaarder zijn dan 3.500 kg en jonger dan 15 jaar het lage schorsingstarief te betalen. Je en voelt hem al aankomen: da’s niet gebeurd. In plaats daarvan werd met het normale tarief gerekend.

Hoeveel hebben die mensen extra betaald? Dat is gelukkig niet zo’n ingewikkelde som. Voor iedere periode (één, twee of drie jaar schorsen) is het verschil in kosten voor de camperbezitter € 58,95. Maar dat is als je maar één keer een camper schorst. Ik kan me voorstellen dat je vaker (zeg maar iedere winter) je kampeerauto in de stalling zet en dus een aantal keer de schorsing verlengt of opnieuw aanvraagt. Stel dat je elk jaar voor één jaar hebt geschorst, dan ben je toch mooi bijna € 600 armer dankzij een foutje van de rijksdienst.

Voor wie de prijzen toch wil weten: hieronder hebben we een tabelletje met de prijzen. Sinds 1 januari 2025 is er een nieuwe regeling van kracht. Auto’s die zwaarder zijn dan 3.500 kg en jonger dan 15 jaar geldt nu wel het normale schorsingstarief.

Normaal tarief Laag tarief Schorsing aanvragen/verlengen

1 jaar € 88,05 € 29,10 Schorsing aanvragen/verlengen

2 jaar € 117,15 € 58,20 Schorsing aanvragen/verlengen

3 jaar € 146,25 € 87,30

Compensatie

De RDW gaat al deze mensen die te veel betaalden, terugbetalen. Iedereen die bijna € 60 extra betaalde, krijgt voor 15 juni een brief op de deurmat. In deze brief staat welke informatie de RDW van je nodig heeft, hoe je de info kunt doorgeven en hoe de rijksdienst je terug gaat betalen.

Op 8 mei 2025 zijn de eerste 500 brieven gestuurd. Waarom niet meteen alle 6.700 brieven die nu gestuurd kunnen worden? RDW: ”We versturen eerst 500 brieven omdat we zorgvuldig te werk willen gaan en genoeg tijd willen hebben om vragen te kunnen beantwoorden.”

Tot 1 juli kun je bericht krijgen van de RDW. Mocht je geen brief krijgen en toch te veel hebben betaald, dan vraagt de rijksdienst om na 1 juli even te bellen. Aangezien in Nederland de camper alleen maar populariteit wint, kan ik me voorstellen dat er meer dan 6.700 mensen zijn die nog wat doekoe terugkrijgen.

Foto: 4×4 Campers gespot door @fanboy