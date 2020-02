Michael van Gerwen trakteert zichzelf op een Rolls-Royce

De Nederlandse dartwereld heeft deze week een grootheid ‘verloren’: Raymond van Barneveld is gestopt met de sport. Nou is Barney dé Nederlandse grootheid van de sport en is het treurig, maar gelukkig staat iemand anders klaar om deze schoenen te vullen. Zijn naam is Michael van Gerwen en hij heeft juist nog een hele carrière voor de boeg.

Want ook Van Gerwen wist al vele successen te boeken. Ook wereldwijd: de darter staat met zijn 31 jaar al bovenaan in de wereldranglijst. Dan loop je lekker binnen. Op het gebied van vervoer kun je je dan het één en ander permitteren. Michael van Gerwen bewijst dat door een Rolls-Royce te kopen. De dealer Nino Hooymans Exclusive postte een foto van een tevreden Mighty Mike naast Nino Hooymans zelf en natuurlijk de grijze Rolls-Royce Ghost.

Dat is goed vervoer voor een 31-jarige! Goed, het is een occasion, maar Michael van Gerwen zijn Rolls-Royce Ghost uit 2010 kostte nieuw ooit bijna 350.000 euro. Pakken we de advertentie erbij, dan zien we dat het interieur bestaat uit de klassieke combinatie crèmeleer met houtinleg. De Rolls-Royce met een 572 pk sterke V12 heeft al wel een druk leven gehad in zijn 10 jaar oude carrière: 229.529 km. De vorige eigenaar, of Hooymans, heeft in ieder geval hun best gedaan om dat niet heel erg te laten blijken. Ze moeten er tegen kunnen, zeg maar. Het bedrag van één euro wat er staat zal niet de verkoopsom zijn: wat het wel is, zijn onze zaken ook helemaal niet.

Zwevend naar je wedstrijden blazen, of gewoon een mooie gezinsauto voor vrouwlief Daphne en dochter: comfort ontbreekt het de Ghost niet aan. De Rolls-Royce onder de darters bezit nu ook daadwerkelijk een Rolls-Royce.