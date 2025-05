Tesla-werknemer begint anti-Musk-campagne en deelt interne info

Het personeelslid gaat nu met zijn Cybertruck naar Tesla-protesten.

Hoge pieken, diepe dalen. Zo kunnen we het leven van automerk Tesla op dit moment wel samenvatten. Wat begon als revolutionair merk dat een globale transitie leek aan te zwengelen, krijgt nu te maken met massale haat en politiek gekonkel. De, eh, veranderende managementstijl van Tesla-baas Elon Musk was voor een van de medewerkers reden om een anti-Musk-campagne te beginnen en uit de school te klappen.

We hebben het over Matthew LaBrot. Hij heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt bij Tesla tot verkoopmedewerker die ook nieuwe collega’s verkooptrainingen gaf. Als echte Tesla-ambassadeur rijdt hij in een Cybertruck [foto ter illustratie] en Model Y en heeft hij Tesla-zonnepanelen op het dak van zijn huis. Hij noemt zijn baan een droombaan waar ie de rest van zijn leven niet meer van af wil.

Er begint iets te broeien…

Dat verandert twee jaar geleden wanneer Elon Musk, social media platform Twitter koopt. ”Helaas koos ik er destijds voor om mijn kop in het zand te steken”, vertelt LaBrot. De irritaties groeien door de steun van Musk aan Trump en de vermeende nazigroet van de Tesla CEO. ”Wanneer de CEO zo’n keuze maakt, trekt hij het bedrijf erin mee”, vindt de Tesla-medewerker.

De Tesla-werknemer klapt uit de school

LaBrot merkt dat het sentiment binnen Tesla verandert na de veelbesproken persconferentie. Hij zegt dat het verkooptrainingsteam is verteld dat het belangrijker dan ooit is om de klant die binnenkomt over te halen. Tesla begint met het pushen van meer aanbiedingen, wat ongebruikelijk was volgens LaBrot. Normaal gesproken werkten verkopers een dossier met klanten af die in de rij stonden om een aankoop te doen. Na de groet moesten de verkopers ineens vechten om iedere reservering.

”Ze praatten over teruglopende verkopen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer geïnteresseerden een deal maken, zonder te praten over de humongous elephant in the room”, zegt LaBrot.

De anti-Musk-website en het ontslag

De druppel die de emmer doet overlopen, is opvallend. Dat is het moment waarop Musk aangeeft weer meer tijd te gaan steken in Tesla. LaBrot heeft kennelijk liever niet dat Musk zijn focus meer legt op het automerk en neemt daarom het heft in eigen hand. Hij lanceert een website genaamd ‘Tesla Employees Against Elon’.

Op de website is een lange brief te lezen waarin hij aangeeft dat de maat vol is. Hij roept ook collega’s op om zich bij zijn alliantie te voegen. ”Toen het [de website] live ging, voelde ik me zo opgelucht. Alsof er iets van mijn schouders viel. Op 24 april jl. verschijnt de website op het internet. Binnen 24 uur krijgt LaBrot zijn verwachte ontslagbrief.

De Tesla-medewerker met Cybertruck bij Tesla Takedowns

Een dag na zijn ontslag koopt hij wat spuitbussen en spuit zijn Cybertruck onder. Op de zijkant zet hij zijn website en slogan. Op de brede neus staat in koeienletters ‘ANTI-ELON’. Met zijn Tesla trekt hij van Tesla-protest naar Tesla-protest. Zijn actie lijkt te werken, want een aantal Tesla-werknemers hebben al steun betuigd aan LaBrot. Zouden daar leden van het bestuur bij hebben gezeten?

Foto: Tesla Cybertruck gespot door @sanderph

Via Business Insider