Tesla Model S rijdt van klif, bestuurder kan het navertellen

Kudo’s voor de veiligheid van de Tesla Model S gezien deze crash. De elektrische auto heeft de bestuurder goed weten te beschermen.

Met je auto (per ongeluk) van een klif rijden. In de meeste auto’s uit de jaren 80 en 90 kun je een dergelijk ongeluk niet navertellen. De laatste 20 jaar zijn er gelukkig enorme stappen gemaakt met betrekking tot de veiligheid. En ook de Tesla Model S is een bewezen veilige auto, gezien deze heftige crash.

Als je naar de auto kijkt kun je bijna niet voorstellen dat iemand in de auto gezeten heeft en nog leeft. Kleine kanttekening. De schade geeft enigszins een vertekend beeld. Hulpdiensten in Puerto Rico hebben de auto open moeten knippen om de bestuurder uit de Tesla te krijgen. Het is onbekend hoe de auto eruitzag direct na de crash. En wat heeft de man overgehouden na deze duikvlucht naar beneden. Gebroken benen? Een ingeklapte long? Of erger? Niets van dit alles. Enkel een schrammetje op zijn arm bleek de enige verwonding. Kudo’s voor Tesla in dit geval.

Tesla Model S crash

Wat ook een gevaar kan zijn bij een elektrische auto is vuur. Een enorme aanrijding of crash in het diepe kan een reactie ontketenen in het geval van het accupakket. Het gevolg is dan meestal een enorme brand. Het accupakket in een elektrische auto, en ook bij een Tesla Model S, is voorzien van veiligheidsprotocollen om te voorkomen dat zoiets kan gebeuren. Het is niet honderd procent te garanderen dat er niet alsnog een brand uitbreekt, maar in dit geval is er gelukkig geen brand uitgebroken.

Fotocredit: Elias Sobrino Najul via Twitter