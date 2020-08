Tesla Model 3 sneller dan McLaren F1 op circuit [video]

We zijn op een punt gekomen dat de Tesla Model 3 op het circuit sneller is dan een McLaren F1.

De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat razendsnel. Tesla behoort tot de top als het gaat om razendsnelle productieauto’s. Niet alleen gaan de EV’s pijlsnel vooruit, ook in bochten weet een auto als de Tesla Model 3 zijn mannetje te staan.

Dat de Tesla Model 3 bijvoorbeeld op het circuit ongelofelijk snel kan zijn bewijst Unplugged Performance. De tuner is met een aangepaste Model 3 Performance afgereisd naar het Tskuba Circuit in Japan. Honderd procent eerlijk is de vergelijking niet. Er zijn enkele updates doorgevoerd aan het chassis en de aerodynamica om de elektrisch auto nog sneller te maken. Ook is het interieur gestript en zijn er kuipstoelen geïnstalleerd. Dit, terwijl de McLaren F1 wel stock is. Aan de elektromotoren van de Tesla is niet gesleuteld, dat is gewoon standaard gebleven.

Volgens Unplugged Performance heeft de Tesla Model 3 van de tuner de McLaren F1 op Tskuba weten te verslaan. Op videobeelden is te zien hoe de elektrische auto wordt vergeleken met dé hypercar uit de jaren negentig.

De Tesla Model 3 wist op het circuit een tijd van 1:03.38 neer te zetten. Het record van de McLaren F1 staat op 1:04.62. Je kunt de videobeelden hierboven bekijken.