NL politie ontdekt 100+ kg cocaïne in bedrijfswagen

Een bizarre vondst. De Nederlandse politie trof een rijdende goudmijn aan op de A2 in een bedrijfswagen.

Een lekkere ruime bedrijfswagen is natuurlijk hartstikke handig voor je ondernemende activiteiten. Ook ondernemers met een minder legale ambacht maken dankbaar gebruik van de ruimte. En als je dan tegen de lamp loopt heeft de politie meteen goed beet.

Politie spot verdachte bedrijfswagen

Dat was afgelopen vrijdag op de A2 het geval, zo maakte de politie deze week bekend. Agenten zagen omstreeks 11:30 op de A2 bij Breukelen in de richting van Amsterdam een bedrijfswagen rijden. Een snelle kentekencheck leerde hen dat de APK van het voertuig was verlopen. Ook was de bedrijfswagen eerder betrokken bij een verdachte situatie. Daarop besloten de agenten de bestelauto aan de kant te zetten ter hoogte van Abcoude om het voertuig te controleren.

104 kg cocaïne

Die controle kwam de inzittenden duur te staan. Tijdens de controle merkte de politie op dat er een cryptotelefoon in de auto lag. Dit soort telefoons zijn populair onder criminelen. De aanwezigheid van de telefoon wekte argwaan bij de agenten op. Vervolgens werd de bedrijfswagen inrichting grondig doorzocht. De politie trof een verborgen ruimte aan. In de ruimte lag cocaïne verstopt. Maar liefst 104 kg, zo bleek achteraf. Daarnaast ontdekten agenten nog eens twee cryptotelefoons.

De politie heeft de drugs, bestelbus en telefoons in beslag genomen. Uiteraard werden de twee inzittenden gearresteerd. Ze zitten op dit moment in een cel en zijn in afwachting van het proces. Over 2 weken moeten ze voorkomen bij de rechter-commissaris om tekst en uitleg te geven.

Fotocredit: politie