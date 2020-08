Feit: de Alpina XB7 is een regelrechte hit

Dom, lomp en famous. Zo kun je de Alpina XB7 misschien wel omschrijven, toch is het bakbeest een hit.

Kijk om je heen en zo vaak zie je de BMW X7 niet rijden. Niet zo gek, want Nederland is nu niet bepaald de afzetmarkt voor een olifant als deze. Het Midden-Oosten, China en in de Verenigde Staten weet BMW dit model beter te slijten. Zo is ook de Alpina XB7 een hit geworden in Noord-Amerika.

In Noord-Amerika kun je direct bij BMW terecht als je een Alpina XB7 overweegt. Datzelfde BMW Noord-Amerika heeft nu bekendgemaakt dat een order plaatsen voor dit jaar niet meer mogelijk is. De XB7 is simpelweg uitverkocht voor 2020. De productie van het enorme apparaat voor de Amerikaanse markt is begonnen in Spartanburg, South Carolina.

Het is niet helemaal onmogelijk om aan een Alpina XB7 te geraken in de States en Canada. Zo is er een speciale configurator in het leven geroepen op de site van BMW Noord-Amerika. Potentiële klanten kunnen zo zien of een dealer de gewenste specificatie op voorraad heeft. Op deze manier heb je geen persoonlijk samengestelde auto, maar kun je er eentje uit voorraad aanschaffen die in de buurt komt van een gewenste configuratie.

De Alpina XB7 is het dikste wat er is op het gebied van de X7. Met 621 pk en 800 Nm koppel uit de welbekende geblazen 4.4-liter V8 sprint je in 4,2 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 290 km/u.

BMW Noord-Amerika zegt dat er zoveel orders zijn geplaatst dat de fabriek in Spartanburg tot het einde van 2020 zoet is met de productie van de Alpina XB7. Ook in de Verenigde Staten en Canada blijft het model een exclusieve verschijning. Men produceert slechts 2.000 exemplaren per jaar van de XB7.