Tesla Model S met bijna 630 km bereik geïntroduceerd

Het gaat hier om een nieuwe variant van de Tesla Model S.

Je kunt de Model S inmiddels omschrijven als de senior onder de elektrische auto’s. Dit is echter geen mopperende veteraan, maar een ‘oudje’ die er nog steeds toe doet. In Nederland is het aantrekkelijke bijtellingsvoordeel grotendeels weggevallen voor de Tesla. Met de puike actieradius en snelle acceleratie behoort de auto nog steeds tot de top in zijn segment.

De Tesla Model S is dit jaar 8 jaar verkrijgbaar op de markt. Nog steeds komt de Amerikaanse autobouwer zo nu en dan met vernieuwingen voor de EV. Voor de Amerikaanse markt heeft het merk een nieuwe variant van de Model S én de Model X gelanceerd onder de naam ‘Longe Range Plus’. Deze variant vervangt de oude Longe Range en is in feite de nieuwe instapper. Wat opvalt is de toegenomen geadverteerde actieradius. De Model S Longe Range Plus zou volgens de Amerikaanse EPA-test 628 km ver komen en de Model X Longe Range Plus 565 kilometer.

Dat soort afstanden rij je ook met een volle tank in het geval van een benzineauto. Vooralsnog heeft Tesla deze varianten enkel in de Verenigde Staten gelanceerd. Het is niet bekend of het automerk ook in Europa deze Longe Range Plus modellen gaat uitbrengen. Een verbeterde variant of niet: de hoogtijdagen van de Model S en Model X in Nederland liggen ver achter ons. Tesla verkoopt nog maar een handjevol exemplaren van de dure EV’s omdat er niet langer sprake is van een zeer aantrekkelijk bijtellingsvoordeel.