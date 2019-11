Tesla Model X (2019): rijtest video

Nieuwe motoren, nieuwe games en niet onbelangrijk: Caraoke. Ja, dat is precies wat je denkt dat het is. We reden met de vernieuwde Model X.

De Tesla Model S en Model X gaan al een tijdje mee, met name de eerstgenoemde. Meneer Musk kiest voor doorontwikkelen in plaats van een heel nieuwe auto. En dus zijn we inmiddels aanbeland bij softwareversie V10, maar er zijn ook hardwarematig wat upgrades doorgevoerd op de Tesla Model S en Model X. Daarom gingen we op stap met de laatste versie van de Model X.



Motorisch gezien is er een verandering doorgevoerd: de voorste inductiemotor is vervangen door dezelfde permanente magneetmotor als die de achterwielen van de Model 3 aandrijft. Dit resulteert in hogere efficiëntie en dat betekent dat hij 7% energiezuiniger is én beter regenereert. Het resultaat is 10% meer bereik met een ongewijzigd accupakket. Verder zijn er kleine technische verbeteringen doorgevoerd op het gebied van lagers, banden en andere details.



Los daarvan is er een volledig adaptief onderstel in plaats van passieve vering gemonteerd. Dat betekent dat het onderstel niet meer reageert op wat de wielen doen, maar dat de vering voorspelt wat de wielen gaan doen en zich daarop instelt. Dat doet het onderstel onder meer op basis van hoe de bestuurder rijdt, maar ook op basis van kaartgegevens. De rijhoogte wordt daar bijvoorbeeld slim op aangepast om optimale efficiëntie te realiseren.

Resultaat is dat de de Model X Long Range nu 505 kilometer (WLTP) kan afleggen op een volledige acculading (100 kWh) en dat de Performance 485 kilometer in zich heeft. De 0-100 wordt in respectievelijk 4,6 en 2,9 seconden afgelegd, wat in beide gevallen een winst van 0,2 seconden betekent. De topsnelheid bedraagt nog altijd 250 kilometer per uur.



Ook softwarematig is er flink wat veranderd. De V10 software beschikt onder andere over een nieuwe game, betere smartphone-integratie, Youtube en Netflix-integratie, nieuwe navigatiemogelijkheden en Car-aoke. Bovendien kun je de auto nu uit de garage rijden met Smart Summon en er zijn wat andere updates doorgevoerd.



De vernieuwde Model X is nu te bestellen. De Model X kost vanaf €94.618 voor de Long Range, de Performance vanaf €110.818. Alle details over de vernieuwde Model X doen we verder uit de doeken in onze video!