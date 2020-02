Goedkope elektrische Dacia crossover bevestigd

Jazeker, de betaalbare elektrische Dacia crossover wordt een dingetje.

Als we kijken naar succesvolle trends in de autoindustrie, zien we een paar duidelijke ontwikkelingen. De crossover behoeft geen betoog. Dit nutteloze, nodeloos zware en inefficiënte voorbehoeds vervoersmiddels is immens populair. Maar er is meer dat populair is.

Elektrische crossovers

Denk aan elektrische auto’s. Die worden telkens populairder. Ook zie je dat de traditionele middenklasse verdwenen lijkt te zijn en men óf kiest voor premium, of juist voor budget. Dacia gaat die drie nu samenvoegen. Het Roemeense merk komt met een betaalbare, elektrische crossover. De geruchten gingen al een tijdje rond, naar het is is nu bevestigd aan AutoCar,. Nu is het voor de Britten nog maar afwachten of zij ‘m ook krijgen, maar de rest van Europa dus wel.

Renault K-ZE

Het gaat om de Renault City K-ZE. Dit is een klein, compact, basaal crossovertje met elektromotor en kleine accu. Dit is allemaal gedaan met een reden. Alles om de prijs laag te houden van d kleine elektrische crossover van Dacia. Het model wordt op dit moment geleverd in China. Voor Europa moeten er paar dingen anders. Zo moet de veiligheid op een hoger peil staan en is het wenselijk om de actieradius omhoog te krikken. Die bedraagt nu 250 km. let wel: volgens NEDC.

45 brute paardenkrachten

De Dacia zal geen hardloper zijn qua prijstaties. In China is de auto namelijk voorzien van een 45 pk sterke elektromotor. Tevens staan er 112 gewillige Newtonmeters klaar vanaf 0 toeren. Daardoor sprint de KZ-E in zeven seconden naar een snelheid van, eh, 60 km/u. De topsnelheid ligt op 105 duizelingwekkende kilometers per uur.

Car sharing

Dat klinkt niet al te spectaculair, maar dat was dan ook niet de bedoeling. De goedkope Dacia moet voornamelijk in stedelijke gebieden ingezet gaan worden. Dan zijn de prestaties meer dan voldoende. Volgens Renault is de uitstekend geschikt voor car-sharing. Renault ziet dat er geen geld te verdienen is met kleine auto’s, maar dankzij deelplatforms kan de consument toch mobiel zijn.

2021

Het Europese debuut van de Renault KZ-E staat gepland voor 2021 – 2022. De benodigde aanpassingen zullen eerst gedaan moeten worden aan de elektrische crossover van Dacia.