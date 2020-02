Rolls-Royce begeeft zich onder het ‘volk’ met deze Cullinan

Ter promotie van de Cullinan Black Badge heeft Rolls-Royce een gave, maar ook opvallende campagne bedacht.

Misschien ken je dat beschamende gevoel als je vader tof gaat doen in het bijzijn van je vrienden. Het enige wat je denk is “Pap, doe normaal”, maar je lacht er knikt er maar vriendelijk bij. Dat gevoel komt een beetje naar boven bij deze actie van Rolls-Royce Noord-Amerika.

Enkele jaren geleden introduceerde Rolls-Royce het Black Badge label. Met de introductie werd toen al duidelijk dat Rolls zich richtte op een ander en nieuw publiek in vergelijking met de traditionele klandizie. Het merk doet het dunnetjes over met de nieuwe Cullinan Black Badge.

Komende maand heeft Rolls-Royce Motor Cars Beverly Hills een tentoonstelling waar deze bijzondere fotoserie centraal komt te staan. Wat je ziet is een Cullinan Black Badge, vastgelegd door fotograaf Mark Riccioni in omstandigheden die je niet gauw associeert met een merk als Rolls-Royce. De foto’s zijn genomen in en rondom Los Angeles, Californië. Ze laten de Cullinan in combinatie met de lokale autocultuur zien. Denk aan lowriders en bikers.

De Cullinan Black Badge in kwestie is uniek gespecificeerd voor de promo. Achterin ligt een DJI Mavic Mini drone, een 12.9-inch Apple iPad Pro, een 16-inch Apple MacBook Pro, een Sennheiser PXC550 MkII noise-canceling koptelefoon, Persol PO3225-S zonnebrillen en Supreme kleding. Het is overduidelijk dat het merk zich niet richt op oude Britse mannen met dikke bankrekeningen, maar in dit geval (jonge) gasten met dikke bankrekeningen of een rijke papa die wat leuks wil uitzoeken voor de Sweet 16 van zoon- of dochterlief.