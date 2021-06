Tesla Model S sneller dan Chiron Sport en Porsche 918 - Autoblog.nl

En een Tesla Model S is sneller dan een McLaren op een circuit.

Ooit hing er een stigma aan elektrische auto’s. Dankzij de Th!nk City en G-Wiz hadden ze een bijzonder slechte naam. Alsof de fabrikanten niet wilde dat het project zou slagen. Gelukkig kwam Elon Musk om de hoek kijken. Hij zag in dat elektrische auto’s wel degelijk heel erg leuk konden zijn.

Dat idee was niet eens origineel, hij vond het doodzonde dat General Motors gestopt was met de GM EV1 en ging eigenlijk met dat idee verder. De EV1 was een respectabele snelle coupé voor zijn tijd. In de tussentijd heeft Tesla al meerdere malen bewezen dat hun auto’s bijzonder snel kunnen zijn.

Tesla

Het grappige is, Musk stopt niet en blijft bezig om Tesla’s sneller te maken. We zijn nu bijna op het punt belandt dat elektrische auto’s ALLES achter zich laten met een verbrandingsmotor. Nu kunnen wij petrolheads zeggen ‘dat het niet uitmaakt want beleving en zo’, maar dat is niet correct. Bijna 100 jaar meten we op de tiende precies alle sprinttijden, maar het moment dat de ICE niet meer kan winnen ‘maakt het niet meer uit’.

Nu zijn de eerste fabrieksopgaves van Tesla van de Model S Plaid+ bizar. Nu blijkt het wellicht niet helemaal mogelijk te zijn, maar het is duidelijk wat de intenties zijn. Jay Leno is een van de weinigen die de Plaid+ al heeft gereden. Dat laat hij weten tijdens een podcast bij Spike’s Car Radio. Hij deed precies wat jij en ik ook zouden doen: De Plaid+ meenemen naar de dragstrip.

Tesla Model S sneller dan Bugatti

Daar zette hij een tijd neer van 9,257! Waar Dominic Toretto en Brian O’Connor een 10-second car maken, is de Tesla nóg sneller en een heuse 9-second car. De eindsnelheid van Jay Leno was 252 km/u. Even voor de context, een Porsche 918 Spyder heeft 9,7 seconden. Een 1.500 pk sterke Bugatti Veyron Sport doet het in 9,4 seconden.

Ook in de bochten moet de auto niet kansloos zijn: op Laguna Seca waren de rondetijden ongeveer gelijk aan die van een McLaren 720S… De tesla Model S Plaid had er er overigens al moeten zijn, maar Elon Musk liet op Twitter weten dat de auto nog een weekje aan ‘tweaken‘ nodig heeft. Maar het heeft er alle schijn van dat deze auto’s alle andere auto’s overtreft. En dat met vijf zitplaatsen, meer dan 700 liter bagageruimte en de airco aan.