Porsche wil Model 3 concurrent bouwen - Autoblog.nl

Aan ambities ontbreekt het ze niet, bij de Duitsers. Porsche wil een Model 3 concurrent.

De Tesla Model 3 is een van de grootste succesverhalen van de afgelopen paar jaar in de automotive sector. De meeste fabrikanten hebben enorme opstartproblemen met EV’s, terwijl de modellen met verbrandingsmotor in populariteit afnemen.

Eigenlijk is het best vreemd dat de Tesla Model 3 nog geen directe concurrent heeft. De automerken zetten massaal in op medium elektrische crossover-dinges gevallen. Gezien de verkoopcijfers van de Tesla Model 3, laten de tegenstrevers toch een kans onbenut. We weten dat de BMW i4 eraan komt, maar nu komt er een tegenstander uit onverwachte hoek: Porsche.

Porsche wil Model 3 concurrent

De nieuwe kleine Porsche moet een ‘regelrechte’ Model 3 concurrent worden. Het wordt een fastback-achtige sedan in het D-segment. Porsche gaat het nieuwe model onder de Taycan positioneren. Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Autocar. De naam voor de auto is nog niet definitief. De Britten gaan ervan uit dat het Cajun gaat worden. Die naam dopeneerde Porsche al in 2011. Destijds ging de ronde dat de Macan die die naam zou krijgen.

De Porsche Cajun zal gebruik maken van Porsches PPE-platform. De meeste hardware zal dan ook gedeeld worden met de volgende generatie Porsche Macan, die geheel elektrisch zal zijn. Uiteraard komt er ook een Audi-derivaat van: de A4 e-tron. Over die auto konden we vorige week al de nodige noviteiten melden.

Vijfde deur

Net als de Audi A4 e-tron komt de Porsche Cajun er met achterwielaandrijving voor de instapversies en vierwielaandrijving (met een extra motor) voor de duurdere modelvarianten. Een groot voordeel ten opzichte van de Tesla Model 3, is dat de Porsche voorzien zal zijn van een vijfde deur.

De Porsche Cajun gaat gebouwd worden in de fabriek in Leipzig, waar de Macan nu ook in elkaar geschroefd wordt. Een groot verschil met de Model 3 wordt overigens de prijs. De instapversie van de Porsche Cajun gaat minimaal 60.000 euro gaan kosten, nog voor dat je opties aan hebt gevinkt. De Tesla Model 3 kost minder dan 50 mille.

Wanneer we de nieuwe Porsche Cajun kunnen verwelkomen, is nog niet bekend.