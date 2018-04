Tesla Model X gaat kopje onder in Schiedam

Blup.

Omstanders keken gisteravond raar op in Schiedam. Dat de Model X het vlaggenschip van Tesla is, werd iets te letterlijk genomen. De elektrische auto nam door een onbekende reden een duik in het water. Wellicht nog even afkoelen van de zomerse temperaturen, van afgelopen week.

Deze Model X stond nog geen jaar op kenteken. Met een catalogusprijs van 141.700 euro was het een prijzige douche. De bestuurder kon op eigen kracht uit de auto klimmen en hij raakte niet gewond bij het ongeluk. De man kreeg een warmtedeken van de hulpdiensten. Vervolgens moest hij toekijken hoe de Tesla langzaam kopje onder ging. Later gingen de Falcon-deuren nog open, maar de Model X kon niet op eigen kracht uit het water vliegen.

Het zal niet geheel als een verrassing komen dat de auto niet meer gered kon worden. Een video van het incident check je op Autojunk.

Foto en videocredit: GinoPress B.V.