Isdera is terug, toont hete coupé met vleugeldeuren

En hij is héél exclusief.

De hoogtijdagen van Isdera lagen in de jaren ’80 en ’90. Het merk staat bekend om drie sportwagens: de 036 Spyder, 108 Imperator en de Commendatore 112i, allemaal met Mercedes-Benz techniek. Daarnaast bouwde het bedrijf prototypes en one-offs voor Porsche, BMW, Baur, Bitter en tuner B&B. Hun laatste feit is de 116 Autobahnkourier. Isdera is nooit failliet gegaan, maar had de activiteiten op een laag pitje gezet. Tot nu, want in China staat het merk opeens met iets gloednieuws. Er is niets gelekt en er zijn geen teasers verschenen, niks van die ongein. Isdera wist de boel goed geheim te houden en had een complete verrassing voor de wereld in petto.

In aanloop naar de onthulling op de Beijing Autoshow heeft het merk het doek getrokken van de nieuwe Commendatore GT. Een coupé mét vleugeldeuren en een elektrische aandrijflijn. De auto is 4,92 meter lang, 1,95 meter breed en 1,29 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2820 mm.

Met een gewicht van 1.750 kg is de Commendatore GT alles behalve een lichtvoetige sportauto. Dit heeft te maken met de aandrijflijn. De elektrische auto heeft een 105 kWh accupakket, dat kracht stuurt naar twee elektromotoren. De vierwielaangedreven Commendatore GT levert daardoor 815 pk en 1060 Nm koppel. De Duitse coupé sprint in 3,7 seconden naar de honderd. 0-200 km/u duurt slechts 9,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 302 km/u, maar Isdera zegt de auto elektronisch te begrenzen op 250 km/u, naar goed Duits gebruik. Aan de hand van de WLTP-cyclus heeft de Commendatore GT een actieradius van 500 kilometer.

Wie denkt “nou, bestellen maar!” moeten we teleurstellen. Isdera gaat slechts twee exemplaren bouwen van deze elektrische supercar. Als dit echter een voorbode is op de toekomst van het bedrijf, dan ziet dat er veelbelovend uit.