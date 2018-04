Van wie is deze Porsche Panamera in Nieuwegein?

Welkom bij KRO Spoorloos.

Deze witte Porsche Panamera heeft zijn biologische ouders al op vroege leeftijd in Stuttgart verlaten. De Duitser had een wispelturig leven en bracht zijn tijd voornamelijk in Nederland door.

Recent vonden er echter aparte ontwikkelingen plaats die de aandacht van de redactie wist te trekken. Afgelopen nacht werd deze Panamera kapotstuk aangetroffen. Het is niet bekend of de Porsche door een ander is ontvreemd uit het pleeggezin, of dat de rechtmatige ouder een stukje is gaan sturen. Feit is dat na de crash ieder spoor van de bestuurder ontbreekt. De politie heeft enkel een setje huissleutels aangetroffen bij de Porsche. De auto stond niet als gestolen geregistreerd.

De crash moet met hoge snelheid hebben plaatsgevonden. Meerdere bomen en een lantaarnpaal werden geraakt. De auto is zwaar beschadigd. De politie is sinds vanmorgen vroeg op zoek naar de bestuurder, met onder meer honden en een helikopter. Getuigen mogen zich melden bij de politie.

Met dank aan Jeroen voor de tip! Fotocredit: GinoPress B.V.