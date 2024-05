6-pitter E53 AMG goedkoper dan 4-pitter C63 AMG

Een gekke wereld met de prijs van de nieuwe Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+.

We leven blijkbaar in een wereld waar Mercedes een viercilinder boven een zescilinder positioneert qua pricing. En dan ook nog eens een compleet anders model, namelijk C-klasse versus E-klasse. Soms valt er geen chocola te maken van keuzes die worden gemaakt. Enfin.

De Nederlandse prijs van de nieuwe Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ is bekendgemaakt. Om je geheugen even op te frissen. Dit is het model met de 3.0 liter zes-in-lijn turbomotor, gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermgoen komt uit op 585 pk of tijdelijk 612 pk in Race Start. Het koppel bedraagt 750 Nm. In 3,8 seconden knalt ‘ie naar de honderd en topsnelheid ligt op 280 km/u. Zo, ben jij op de hoogte.

Prijs Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+

Deze AMG begint bij 113.671 euro voor de Limousine en 116.268 euro voor de Estate. Eigenlijk keurige prijzen als je kijkt naar het soort auto en de performance die je ervoor terugkrijgt. Deze pk’s waren vroegâh voorbehouden aan de dikste 63 AMG’s, dus met de Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ kom je eigenlijk niets tekort.

Mercedes heeft de E 53 zo scherp in de prijslijst gezet dat het zelfs voor verbaasde blikken zorgt op de redactie. Wouter merkte op dat de C63 AMG een hogere vanafprijs heeft. Ja, dat is een ’63’ maar je hebt ook twee cilinders minder. De C63 begint namelijk bij 120.007 euro. Nou, dan hoeven we niet lang na te denken welke van de twee we liever op de oprit hebben staan.

Terug naar de prijs van de Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+. Geheel in lijn met de traditie lanceert AMG hier ook weer een Edition 1 van. Deze begint bij 150.241 euro voor de Limousine of 152.810 euro voor de Estate. Das een dikke premium ten opzichte van de instapprijs, krijg je ook weer spulletjes voor terug. Zoals keuze uit twee MANUFAKTUR lakken, 21 inch velgen, het Nightpakket, het carbon pakket en dikke AMG Performance-stoelen in het interieur. Dit is slechts een greep wat er allemaal opzit, want de Edition 1 komt met een waslijst aan extra’s. Wat een verklaring is voor die meerprijs.

Bestellen kan vanaf nu. Daarmee is de Mercedes-AMG C63 S E Performance nog minder relevant geworden. De vierpitter AMG was al niet geliefd en met de komst van de Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ kunnen we de heetste C-klasse compleet negeren. Lekker deze E-klasse bestellen met zijn romige zescilinder. Van harte aanbevolen.