Let op! ProRail flitspalen staan vanaf vandaag aan

Je kunt nu ook flitspalen verwachten bij de overwegen in Nederland.

Flitspalen kun je op doorgaande wegen en bij kruispunten met stoplichten verwachten. Daar is nu een plek bijgekomen. Ze komen ook bij overwegen te staan. Het is het ultieme doel van ProRail om te zorgen dat automobilisten ook echt stoppen voor een overweg als de signalen klinken.

Flitspalen bij overwegen

Vanaf vandaag zijn de flitspalen actief. De komst van de camera’s was al eerder dit jaar aangekondigd. In de afgelopen periode heeft het bedrijf getest en nu staan ze daadwerkelijk aan. Er staan vier camera’s op de overwegen in Bussum. Tijdens een testfase werden al 350 overtredingen geconstateerd. Vanaf vandaag staan ze echt aan en kun je dus boetes verwachten bij een overtreding.

Bij het klinken van de signalen en het knipperen van de lampen is het de bedoeling dat je stopt en wacht. Vaak zit er nog enige moment tussen het sluiten van de slagbomen en de komst van de daadwerkelijke trein. Soms gebruiken automobilisten dit moment om nog snel over de overgang te rijden. Levensgevaarlijk, aldus ProRail. Met flitspalen bij overgangen moet dit gedrag voorkomen worden.

300 euro boete

Het negeren van de signalen levert een boete van 300 euro op. Voor brom- of snorfietsers bedraagt de boete 210 euro. Fietsers en voetgangers gaan vrijuit omdat er geen kenteken in beeld is om de boete te registreren.

ProRail zegt geschrokken te zijn van de resultaten van de testfase. 350 overtredingen bij vier camera’s zijn al best wat. Laat staan als alle 2250 overwegen een flitspaal zouden hebben.

De komende tijd worden 40 flitspalen geplaatst bij overwegen in Nederland. ProRail test al sinds 2018 met flitscamera’s, waaronder in Hilversum. Nu gaat de uitrol op grote schaal gebeuren na de ‘succesvolle’ testperiode. Doelstelling is natuurlijk dat mensen eindelijk eens echt gaan stoppen als de signalen klinken. (via Telegraaf)