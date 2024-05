Aston Martin onthult nieuwe V12 met veelbelovende specs

Anno 2024 nog een nieuwe V12 aankondigen is voor Aston Martin geen probleem.

We hadden eerst jaren van downsizing. Inmiddels maakt downsizing plaats voor een accupakket en elektromotoren. Dat een bekende autofabrikant een gloednieuwe motor, laat staan een V12, aankondigt is dus opmerkelijk te noemen. Aston Martin doet het gewoon, driewerf hoera.

V12, twee turbo’s

Het Britse automerk zegt de beslissing te hebben genomen om de bloedlijn van de V12 voort te zetten. Deze sterft dus niet uit als de DBS vertrokken is. Toen de nieuwe DB12 werd geïntroduceerd was het toch jammer dat er een vierliter V8 onder de kap zit. Daardoor ga je toch denken dat de V12 aan het uitsterven is bij Aston Martin, wat helemaal geen gek idee is. Niets van dit alles. De twaalfcilinder leeft voort met deze belangrijke aankondiging.

De nieuwe V12 beschikt over twee turbo’s en levert 835 pk en 1.000 Nm aan koppel. Dit is ongetwijfeld een doorontwikkeling van de huidige 5.2 twaalfpitter, die 735 pk en 900 Nm koppel levert in de DBS. De nieuwe motor gaat nog een stap verder met een toename van vermogen en koppel.

Aston Martin zegt dat de nieuwe V12 voorzien is van een verstevigde cilinderblok, dat onder andere de cilinderkoppen een nieuw design hebben gekregen, het inlaat- en uitlaattraject is herzien en de bougies een andere plaats hebben gekregen in de motor. Al met al optimalisaties die zorgen voor een toenemend vermogen en koppel ten opzichte van de uitgaande twaalfcilinder.

Aston Martin zegt dat de nieuwe twaalfpitter komt te liggen in de meest exclusieve modellen van het merk. De motor is met de hand vervaardigd en zal jaarlijks in gelimiteerde aantallen geproduceerd worden.

Het eerste model dat de nieuwe V12 krijgt zal later in 2024 aangekondigd worden. Aston Martin wil er nog niet veel over kwijt, enkel dat het gaat om een nieuw vlaggenschip model.

Vanquish

Het merk sluit de mededeling af met de tekst ‘All will be vanquished.’ De weg naar een nieuwe Vanquish met V12 lijkt daarmee vrij. Hoe de nieuwe V12 klinkt zie je in de video.