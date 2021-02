Een retro Skoda-busje: maken of kraken? - Autoblog.nl

Weer eens wat anders dan een retro Volkswagen-busje: een retro Skoda-busje.

Sinds de jaren ’90 is retrodesign eigenlijk niet meer weggeweest, maar met de opkomst van de EV lijkt er weer een nieuwe opleving te komen. In dit kader zagen we bijvoorbeeld de Honda e, maar het zal jullie ook niet ontgaan zijn dat de Renault 5 een comeback gaat maken.

Skoda komt nu ook met een paar leuke retro-ontwerpen op de proppen. Om de verwachtingen een beetje te temperen: het gaat vooral om vingeroefeningen. Skoda liet verschillende ontwerpers een klassiek model opnieuw ontwerpen.

Skoda 1203

Van de T1 hebben we al legio moderne versies gezien, maar dat geldt niet voor de Skoda 1203. De 1203 (en de afgeleide versies) zijn de enige Tsjechische bestelbusjes die ooit zijn gebouwd. In Nederland is het ding nooit geleverd, maar in het thuisland van Skoda werden ze volop aan de man gebracht. Van 1968 tot 1999 zijn er een kleine 70.000 stuks gebouwd.

Een praktisch busje past nog steeds prima bij de merkwaarden van Skoda, dus daarom is het moderne 1203 niet eens zo’n gek idee. Het ontwerp van Daniel Hájek ziet er in ieder geval prima uit. Hij had daarbij het platform van de Transporter in gedachten, maar het zou ook makkelijk een elektrisch model kunnen worden. Dat laatste idee zou uitstekend te combineren zijn met de Volkswagen ID.BUZZ. Dat is namelijk ook een elektrische retrobusje, die voor 2022 op de planning staat.

Skoda Felicia

Skoda heeft al een tijd geen bestelbusje meer, maar voor een cabrio moet je nog verder terug in de tijd. De laatste cabrio die de Tsjechen produceerden was namelijk de Felicia, die van 1959 tot 1965 gebouwd werd (niet te verwarren met de latere Felicia hatchback).

De moderne interpretatie van de Felicia is ontegenzeggelijk gaaf, maar past natuurlijk totaal niet binnen de huidige positionering van Skoda. De Felicia die hier getekend is ziet er namelijk niet uit als een betaalbare no-nonense-auto.

Skoda Sporting Legend

Skoda is niet echt een merk dat je met autosport associeert, maar in de jaren ’70 was er de 130 RS. Deze auto was gebaseerd op de 110 R Coupé en nam deel aan diverse races en rally’s. In 1977 wist de Skoda een klassementsoverwinning in de Monte Carlo Rally op zijn naam te schrijven. Daar is de bovenstaande Sporting Legend op gebaseerd.

Skoda Popular Monte Carlo

Skoda Voiturette

Tot slot zijn er nog de wat minder realistische Skoda Popular Monte Carlo en Voiturette. Deze zijn geïnspireerd op respectievelijk de Popular Monte Carlo uit 1936 en de Laurin & Klement Voiturette A uit 1905.

Het is dus duidelijk: de enige Skoda uit dit rijtje die potentieel nog kans van slagen zou hebben is dus de 1203. Wat zeggen jullie: is een retro-bestelbusje van Skoda een goed idee of niet?