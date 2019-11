Tesla sloopt ramen Cybertruck tijdens de introductie (video)

Nee, dat was niet 'part of the show'. Of houdt Tesla iedereen voor de gek?

Tesla verraste vandaag vriend en vijand met een pick-up zoals de wereld nog nooit gezien heeft. De Cybertruck heeft een bijzonder robuuste uitstraling dankzij de hoekige vormgeving en het roestvrijstalen plaatwerk. Het is niet alleen de bedoeling dat de truck er onverwoestbaar uitziet, maar dat hij dat ook daadwerkelijk is. Dit wilde Elon Musk tijdens de introductie even demonstreren, maar dat ging niet helemaal vlekkeloos.

Oké, het eerste gedeelte van de demonstratie ging goed. Collega Franz had de eer om een sloophamer in de roestvrijstalen zijkant van de kersverse Tesla te rammen. De Cybertruck kwam daarbij inderdaad ongeschonden uit de strijd. Ter vergelijking had een deur van een Ford F-150 even daarvoor eenzelfde behandeling gekregen, maar die bleef uiteraard niet heel. 1-0 voor Tesla.

Om te demonstreren dat de ruiten eveneens onverwoestbaar zijn, werd vervolgens een metalen bal tevoorschijn gehaald. Bij een vergelijking van losse stukken glas bleef de het kogelvrije glas van Tesla inderdaad intact, waar dat bij dat normaal glas niet het geval was. Toen Franz – met expliciete toestemming van Elon – de metalen bal echter tegen de ruit van de Cybertruck smeet, bleef deze helaas niet heel. Oeps… iets te hard. Helaas voor de carrière van Franz sneuvelde bij de wat voorzichtigere tweede poging de andere ruit ook.

Aangezien dit niet de bedoeling was leverde dit even een ongemakkelijk moment op voor Elon. Of was het stiekem toch wel de bedoeling en is het gewoon een pr-stunt? Hoe dan ook, de rest van de introductie stond de Cybertruck met twee gigantische barsten in de ruiten op het podium. Gelukkig heeft Tesla nog alle tijd om dit te fixen, aangezien de levering pas over twee jaar begint. Het is wel de vraag of je onverwoestbaar glas moet willen, want als je met je veiligheidshamertje in een zinkende auto zit kun je daar nog wel eens spijt van krijgen.