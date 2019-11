Tesla onthult extreem bizarre Cybertruck

Eh, jongens, is deze wel helemaal 'af'?

Tesla doet het lekker op het moment. De Model 3 gaat als de spreekwoordelijke zoete broodjes over de toonbank. De Model Y staat te popelen om in productie te mogen gaan, de Roadster zal ook wel niet al te lang meer op zich laten wachten en als we het Twitteraccount van Elon Musk mogen geloven, staat er nog genoeg in de planning.

Een van de ‘geruchten’ die al een hele tijd de ronde ging was de elektrische pickup van Tesla. Welnu, het apparaat heet Tesla Cybertruck en het ding is krankzinnig qua uiterlijk. Mocht je houden van styling dat appelleert aan de ontwerpskills van een peuter c.q. kleuter zit je bij de Cybertruck helemaal goed. Er zal vast een reden achter zitten, maar het geheel ziet eruit alsof een thuisknutselaar mee bezig is geweest.

Exoskelet

Er zit wel een gedachte achter, want de Cybertruck maakt gemaakt van een zogenaamd ‘exoskelet’, net als de Jaguar XJ dat had. Net als bij een kreeft is de buitenkant onderdeel van het skelet, in plaats van een spaceframe waar alle bodypanelen aan bevestigd worden. Bij de XJ is het exoskelet gemaakt van aluminium voor een laag gewicht, bij de Tesla Cybertruck is het exoskelet van roestvrij staal, om ‘m onverwoestbaar te maken. Op zich een slimme zet, de Cybertruck moet het gaan opnemen tegen de Ford F-150, Chevrolet Silverado en RAM 1500. Deze klantenkring geldt als erg trouw, maar ook zeer conservatief. Overstappen naar een in de VS gebouwde Japanner (Toyota Tundra, Nissan Titan) doen ze al nauwelijks. Overstappen van benzine naar elektrisch lijkt een utopie. Maar de gedachte is dus: maak een truck die van alle andere trucks watjes maakt. Dít ding is gruwelijk en moet een RAM degraderen tot een showpony.

Specificaties

Dat doet Tesla mede met indrukwekkende specificaties. Uiteraard is de Cybertruck geheel elektrisch. Er zijn drie varianten. de eerste is de Single Motor RWD. Deze heeft enkel achterwielaandrijving en mag 3.400 kg trekken en komt op één lading zo’n 400 km ver. In 6,5 seconden haalt deze de 96 km/u, erg snel voor een basis-pickup. De tweede variant is de Dual Motor AWD, voorzien van twee motoren. Deze heeft vierwielaandrijving en mag 4.536 kg trekken. Op een volle accu kom je zo’n 480 km ver. Het topmodel is de Tri Motor AWD, met drie motoren en vierwielaandrijving. Dit gaat een Youtube-hit worden, want de specs zijn om van te smullen. Het is namelijk mogelijk om 6.350 kilo te trekken. Tegelijkertijd heeft het topmodel een actieradius van meer dan 804 km. Als dat nog niet genoeg is: van 0 naar 96 km/u sprinten is in 2,9 seconden achter de rug.

Prijzen en levering

Dan de prijzen. De goedkoopste Cybertruck kost 39.900 dollar. De Dual Motor moet 49.900 dollar kosten en voor het topmodel, de Tri Motor, vraagt Tesla 69.900 dollar. Je kan ‘m nu al bestellen, maar je zult wel even moeten wachten. De Cybertruck zal op zijn vroegst worden afgeleverd aan het einde van 2021, over twee jaar dus. Voor de Tri Motor zul je moeten wachten tot einde van 2022. Hopelijk heeft ‘ie dan zijn eerste facelift dan al gehad.