Koop deze brute filmheld met 2.250 pk

Kijk, altijd als eerste weg bij de verkeerslichten.

Wat is een brute auto? Wat voor de een heel erg indrukwekkend is, is voor de ander ‘meh’. Vanochtend werd de Tesla Cybertruck onthuld en die geeft wel een nieuwe belichaming aan het woord bruut.

Voor wie er moeite mee heeft dat er nu ook elektrische pickups zijn, is dit een welkome afwisseling. Het is namelijk een extreem bruut apparaat. Filmliefhebbers zullen de auto al herkennen als de auto van Dominic Toretto in de film Furious 7. Het is de auto die je ziet aan het einde van de film. Je weet wel, dat stukje waar je ogen wat vochtig worden. Zit je naar een bizar slechte doch vermakelijke film te kijken, hebben ze een zeer gepast, oprecht en mooi einde eraan gemaakt.

OK, oogjes even drogen en verder met die auto. Het is de Dodge Charger ‘Maximus’ en het gevaarte is extreem bruut. In principe zou de Supra van Paul Walker geen kans gemaakt hebben. Onder de kap vinden we namelijk een 9,4 liter grote Hemi V8. Deze is helemaal opnieuw opgebouwd en voorzien van twee enorme turbo’s. Het resultaat is een nauwelijks te bevatten 2.250 pk. Op de goede banden is de Maximus in staat om in 1,8 seconden op 96 km/u te zitten. Misschien nog wel leuker is de sprint van 0-257 km/u: 8,6 seconden! Dat is lekker invoegen op de Autobahn.

Het gehele chassis is aangepast. De koets is 400% stijver dan het origineel. Dat zegt iets over het origineel als hoeveel werk er in dit apparaat zit. De remmen zijn ook redelijk op hun taak berekend. Ze zijn enorm en de klauwen beschikken over veertien (!) zuigers. Mocht je van een kleurtje houden, dan moet je even elders kijken, want de Maximus heeft géén lak. Het koetswerk is wel voorzien van een blanke laklaag, om te zorgen dat je nieuwste aanwinst niet meteen wegroest. Interesse? De advertentie check je hier.