Eerste M8 Gran Coupés rollen van de band

Toch nog maar even wachten als je een tweedeurs M8 overweegt?

Ongeveer een maand nadat we kennis maakten met de dikke vierdeurs M8, is de productie al van start gegaan in het Beierse Dingolfing. Deze variant is de laatste toevoeging aan de 8-serie line-up. Heeft BMW hiermee het beste voor het laatst bewaard? Misschien wel, want de M8 Gran Coupé is niet alleen sportief, maar ook nog redelijk praktisch. Daarnaast lijken de verhoudingen net even wat beter te kloppen dan bij zijn tweedeurs broertje.

Even een kleine opfrisser: de M8 herbergt een 4,4 liter turbo V8. Dit is de meest krachtige motor die de M-divisie ooit geproduceerd heeft en dat betekent dat je de beschikking hebt over 625 pk. Tenminste, als je de de Competition-uitvoering kiest. Anders moet je het doen met ‘slechts’ 600 pk. Over 0-100 km/u doe je daarmee 3,3 seconden en de Competition snoept daar nog een tiende van een seconde vanaf. De Gran Coupé is 200 mm langer de reguliere M8.

Zoals gezegd vind de productie plaats in Dingolfing. Dit is een van de 31 BMW-fabrieken wereldwijd, en de grootste op Europese bodem. Er rollen hier dagelijks 60 exemplaren van de M8 Coupé van de band. Dat terwijl de M8 Gran Coupé op dit moment nog staat te bekomen van zijn wereldpremière op de LA Auto Show. Hoewel de M8 Gran Coupé op sommige plekken al in januari te krijgen is, moeten de Nederlandse gegadigden nog even geduld hebben tot april.