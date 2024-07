Tesla: stop met natte handdoektruc voor snellere laadtijden

Met de natte handdoektruc kun je een Tesla sneller opladen bij de Supercharger.

Bij de snellader je elektrische auto zo snel mogelijk opladen. Dat willen alle EV-rijders wel. Door bijvoorbeeld de accu te voorverwarmen is de auto in staat om sneller op te laden, de nieuwe Porsche Taycan heeft die feature zelfs automatisch ingebakken. Maar er zijn nog andere ‘hacks’.

Bijvoorbeeld je Tesla voor de gek houden door een natte handdoek op de laadkabel te leggen. Ja, dit is echt een ding. Door dit te doen hou je de auto als het ware voor de gek. De natte handdoek zorgt ervoor dat de temperatuursensor denkt dat het kouder is dan het daadwerkelijk is. Daardoor laat auto een hogere laadsnelheid toe. Bij hitte of bij vrieskou worden de laadsnelheden namelijk softwarematig geknepen om de batterij te beschermen.

Je voelt hem al aankomen. Tesla is natuurlijk niet blij dat jan en alleman natte handdoeken op de laadkabel legt. Ja, het sneller laden is op de korte termijn leuk meegenomen. Maar er is natuurlijk een reden dat de auto de laadsnelheid knijpt bij warmer weer. Het verhoogt de kans op overhitting en/of schade aan de batterij. Hopelijk hoeven we ook niet uit te leggen dat vocht en elektriciteit niet een al te beste combinatie is.

Met name met de oudere V2-laders is het oppassen. Deze kabels zijn niet uitgerust met actieve koeling door de kabels, waardoor het allemaal behoorlijk warm kan worden. Als je dan ook nog eens gaat klooien met een natte handdoek is het vragen om problemen. Tesla roept op om te stoppen met deze praktijken, aanleiding is een artikel van insideEV’s.

Dus kappen met de natte handdoektruc. Het enige waar je de natte handdoek voor mag gebruiken is om het zweet van je kop te halen als je met 35 graden zo’n zware laadkabel in je Tesla moet prikken. Geintje natuurlijk.

Fotocredit: Branden Flasch via X