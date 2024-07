Hoera, voor het eerst sinds jaren staan we minder stil

De filezwaarte is in 2024 afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren.

Kijk om je heen tijdens een dagelijkse autorit en van enige rust op de Nederlandse wegen kun je niet spreken. Nu de vakantie is aangebroken is het wat rustiger op de weg tijdens de spitstijden, maar ook dat is van tijdelijke duur.

Filezwaarte 2024

Toch is er goed nieuws te melden. De filezwaarte is eindelijk afgenomen, aldus de ANWB op basis van cijfers over het eerste halfjaar in 2024. We stonden met z’n alleen twee procent minder lang stil in vergelijking met het eerste halfjaar van 2023. Zelfs de ANWB is verrast. Volgens de Telegraaf zijn de cijfers opmerkelijk als je het tegenover het toegenomen wagenpark en het aantal gereden kilometers zet.

Wat betekent ‘filezwaarte’ eigenlijk? Dat is het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat er een file staat.

Het is nog te vroeg om een gat in de lucht te springen. De ontwikkelingen kunnen van tijdelijke duur zijn. Zo ziet de ANWB momenteel alweer veel opstoppingen door wegwerkzaamheden. Nederland is in een soort wegwerkzaamhedenparadijs Duitse stijl anno 2024.

Op veel plekken in het land vinden er werkzaamheden aan het wegennet plaats, met omleidingen en files tot gevolg. Een bekend voorbeeld is de A12 tussen Woerden en Utrecht. Een ander voorbeeld is het feit dat deze weken de Heinenoordtunnel dicht is voor het autoverkeer.

Ook concludeert de ANWB dat verkeersdrukte en files op steeds meer wegen onvoorspelbaarder worden. Dan kun je nog zo goed vertrouwen op je navi app. Voor je het weet sta je ergens onverwachts vast.

De verminderde filezwaarte moeten automobilisten vooral in de ochtend merken. In de middag nam de filezwaarte namelijk met vijf procent toe en in de avondspits bleef het gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op dinsdag en woensdag tijdens daluren nam de filezwaarte zelfs met 20 procent toe.

Naast de gebruikelijke spits met zakelijk verkeer komt het overige verkeer zich melden in de daluren. Dit overige verkeer groeit door het groeiende wagenpark in Nederland, met meer onverwachte files tot gevolg.

De algehele afname van filezwaarte in het eerste halfjaar van 2024 is in elk geval goed nieuws. Als de grootste wegwerkzaamheden afgerond zijn kunnen we hopelijk deze koers voortzetten. Goed zo!