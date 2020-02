Tesla stuurt je nu ook naar opladers van derden

Wel zo handig.

Tot op heden hield de navigatie van Tesla bij het bepalen van de route alleen rekening met hun eigen Superchargers en Destination Chargers. Vanaf nu gaat daar echter verandering in komen. Tesla voegt namelijk ook de oplaadpunten van andere partijen toe. Nu zijn de mogelijkheden dus niet beperkt tot de 23 Superchargers die Nederland rijk is.

Een eigenaar kreeg hierover bericht van Tesla en was zo vriendelijk dit te delen op Reddit. De fabrikant meldt dat er in diverse Europese landen een update van de navigatie komt. Nederland, België en Duitsland horen daar ook bij.

Het systeem is nog niet perfect, want volgens de Reddit-gebruiker worden bijvoorbeeld sommige Allego-oplaadpunten weergegeven, maar niet allemaal. Het lijkt er daarom op dat Tesla geen database gebruikt, maar oplaadpunten handmatig toevoegt. De fabrikant laat wel weten dat ze continu nieuwe oplaadpunten zullen toevoegen en dat de functionaliteit zal worden verbeterd.

Sinds vorig jaar kunnen oudere Tesla’s ook op volle kracht snelladen bij andere partijen. Toen maakte de fabrikant namelijk een hardware update en een css-adapter beschikbaar voor deze modellen. Tesla’s van voor mei 2019 waren namelijk niet compatibel met css-laders. Nu snelladen bij andere partijen makkelijker is gemaakt, is het wel zo fijn dat deze ook in de navigatie naar boven komen.