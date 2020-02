Autoblog advies: betrouwbare en betaalbare auto voor 5.000 euro

Misschien wel de meest populaire categorie. Een goede goedkope auto.

We krijgen enorm veel aanvragen binnen op [email protected] voor een autoblog advies, waarvoor heel erg veel dank! Sterker nog, we krijgen meer aanvragen binnen, dan dat wij kunnen beantwoorden. Nu zijn er diverse soorten aanvragen. Zo zijn er veel mensen op zoek naar de ene uitzondering. Een auto die zeer snel is, goedkoop in aanschaf uiterst betrouwbaar, goedkoop in de MRB en verzekering, zeer compleet met groot navigatiescherm en panoramadak en met nauwelijks afschrijving.

Tinder

Net als tinder-advertenties: als het te mooi is om waar te zijn, is het waarschijnlijk niet waar. Autoblog-lezeres Eline heeft echter een compleet andere vraag. Een vraag die niet alleen haar bezig houdt, maar een heel grote groep mensen die een gebruikte auto zoeken. Wat is nu eigenlijk een goedkope auto? Niet alleen om aan te schaffen, want dan kun je tot in lengte van dagen Peugeots 607 blijven rijden.

TCO

Nee, welke auto’s zijn voordelig in het gebruik. De zogenaamde TCO: Total Cost of ownership. Normaal gesproken kun je dan meteen een Toyota Aygo, Hyundai i10 of Suzuki Alto aanraden. Nu willen we niemand tegen het hoofd stoten, maar dat is wel het minimale qua auto wat überhaupt mogelijk is. We kijken nu even een segmentje hoger. Nu zijn dat nog steeds compacte auto’s, maar heb je net even iets meer ruimte, comfort en luxe dan zo’n uitgeklede A-segment auto. In dit geval gaat het om een vervanger voor een Fiat Punto uit 2008 met 211.000 km op de teller.

De wensen en eisen van Eline kun je zien in de onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Fiat Punto Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 5000 Jaarkilometrage: 20000 Brandstofvoorkeur: benzine Reden aanschaf andere auto: Mijn auto heeft nu 211.000km gelopen en vrees dat hij het niet meer lang volhoudt. En omdat ik elke dag 40 km naar mijn werk moet rijden, wil ik een betrouwbare auto kunnen rijden. Gezinssamenstelling: ik en mijn partner (die heeft een leaseauto) Voorkeursmerken/modellen: kleine auto (formaat polo, daar voel ik me iets veiliger in dan in het formaat C1) No-go modellen / merken: Geen

Tip 1: Blijf rijden in de Punto

De Fiat Grande Punto (en Punto Evo + Punto) zijn al heel behoorlijke compacte hatchbacks waar in principe niet heel erg veel mis mee is. Jouw exemplaar heeft wat meer kilometers gelopen en is wat ouder, maar heel erg veel zul je er niet op vooruitgaan qua auto met de gestelde eisen. Een B-segment auto kan maar een bepaalde hoeveelheid comfort leveren. Die keuze wordt nog lastiger als je kijkt naar betrouwbare auto’s. Een Peugeot 207 is véél comfortabeler, maar heeft zo zijn kuren. Een Clio III is eveneens comfortabeler en wat betrouwbaarder, maar dan nog is het meer een stap op zij dan een stap voorwaarts. Daarom kan het zeker geen kwaad om even te inventariseren wat er mis is met de huidige Punto en hoe lang er nog door gereden kan worden zonder grote reparaties. Stel dat je dit met twee jaar kan verlengen (wat goed mogelijk is), dan zijn er na die periode weer wat modernere alternatieven beschikbaar. Soms is het beste advies om gewoon met je auto te blijven rijden.

Tip 2:

Kijk een klasse hoger. Aangezien het absoluut ging om een compacte auto voor erbij hebben we het C-segment even gelaten voor wat het is. Echter, de Grande Punto is redelijk volwassen voor zijn segment. Wil je meer comfort, kom je al gauw uit op een klasse hoger. In combinatie met een kleine benzinemotor hoeft het extra gewicht nog niets eens zo heel erg gek te zijn. Maar eerlijk is eerlijk: over het algemeen stijgen de kosten voor brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelastingen en onderhoud gewoon mee. Maar een nette Kia Cee’d of Honda Civic kan zeker de moeite waard zijn.

Toyota Yaris 1.0 VVTi Cool Limited (XP90)

€ 4.950

2010

105.000 km

De Toyota Yaris is een beetje de standaardkeuze in deze klasse als we kijken naar de eisen van Eline. De Yaris is een compacte, redelijk volwassen, betaalbare en zeer betrouwbare auto. We hebben winnaar, zou je zeggen. Helaas niet helemaal, want ze zijn best lastig te vinden. Als je voor een jong exemplaar wil gaan, zijn er alleen maar 1.0’s beschikbaar. Deze driecilinder levert 68 pk en dat is net genoeg voor de boodschapjes. De 1.3 is veel prettiger en nauwelijks minder zuinig. Wat je kan doen is even zoeken naar de laatste exemplaren van de Daihatsu Charade. Dat zijn exact dezelfde auto’s, maar dan met een Daihatsu logo erop.

Mazda 2 1.3 TS+ (DE2)

4.500 euro

2011

85.000 km

Laten we meteen met de deur in huis vallen, de Mazda 2 is níet comfortabeler dan de Punto en voelt ook zeker niet een klasse rijker aan. Integendeel. De Mazda 2 is kleiner en voelt ook zo aan. Laat je niet afschrikken, want de Mazda 2 is namelijk bijzonder leuk om te rijden. Het sturen gaat behoorlijk direct met zelfs wat gevoel, schakelen is ook een plezier en de wegligging is zelfs bij normale modellen erg vermakelijk. Het maakt een normaliter nogal saai ritje net wat leuker. In het budget zijn ze redelijk goed te vinden. Qua betrouwbaarheid zijn het meer de afwerkingsfoutjes dan serieuze gebreken. Wat dat betreft gelijk aan het Mazda 2 alternatief, de Ford Fiesta, wat in feite dezelfde auto is.

Hyundai i20 1.4i Dynamic (PB)

€ 3.950

2010

105.000 km

Misschien maken de Zuid-Koreanen betere Japanse auto’s dan de Japanners zelf. De Hyundai i20 is eigenlijk een typisch Japanse auto: een tikkeltje saai, een tikkeltje blikkerig, maar wel goed uitgerust en zeer betrouwbaar. De i20 is zo’n auto die eigenlijk niets verkeerds doet. Het heeft alleen geen sjeu, wat te zien is in de prijzen. We vonden diverse exemplaren met lage kilometers, ruime uitrusting en prettige motor voor minder dan 4 mille. Als je particulier gaat shoppen kun je ze voor nog minder vinden. Onder aan de streep is zo’n i20 niet veel beter of slechter dan wat er verder in het rijtje staat. Het gehele betoog voor de Hyundai i20 geldt trouwens ook voor de tweede generatie Kia Rio.

Mitsubishi Colt 1.3 Edition Two (Z30)

€ 4.650

2011

115.000 km

Uiteraard behandelen we ook een Nederlands product vandaag in onze zoektocht naar een betaalbare auto. Ondanks de Japanse roots van Mitsubishi is deze Colt geboren in Limburg. De Colt is een steengoede aanbieding: de auto is relatief ruim, licht, goed uitgerust en betrouwbaar. Wederom zijn het kleine issues en afwerkingsmissers die de auto kunnen kenmerken. In het budget kun je gaan voor een vijfdeurs met de prettige 1.3 motor. De 1.0 en 1.1 zijn driecilinders die echt moeite hebben om de auto vooruit te stuwen, wat je weer terug ziet in het verbruik. Qua uitrusting kun je kiezen uit diverse special editions met wat items die het leven net wat aangenamer maken. Mocht je de vijf deuren niet nodig hebben, is de Colt CZ3 ook een optie. Deze ziet er aanzienlijk sportiever uit en rijdt ook wat beter. Iets ouder, maar technisch identiek is de Smart ForFour.

Nissan Micra 1.2 Connect (K13)

€ 4.450

2011

110.000 km

De meeste auto’s in dit Autoblog advies zijn in basis al wat ouder. Ongeveer net zo oud als de Punto of zelfs ouder. De Nissan Micra is juist veel moderner in basis. Dit model, de K13,is namelijk pas op de markt gekomen in 2010. Bij Nissan hebben ze niet geprobeerd om de Micra ‘een klasse hoger’ te laten aanvoelen. Het is gewoon een keurige vijfdeurs hatchback in het B-segment. Waar de Micra excelleert is bouwwijze, want de auto weegt net iets meer dan 900 kilogram. In dit geval hebben we gekozen voor de 1.2 met 80 pk, wat in principe prima is. Als je wilt is er ook een 1.2 DIG-S met mechanische compressor. Jazeker, even bij Jaguar een ‘supercharged’ badge scoren en je bent helemaal het mannetje (M/V) in je Micra. Enig nadeel: er staan niet heel erg veel te koop binnen het budget.

Suzuki Swift 1.2 Comfort

€ 4.950

2011

125.000 km

Als je veel auto wil voor weinig geld kom je vaak bij Suzuki uit. Niet alleen qua aanschaf. Want in dat opzicht kun je ook een Renault Vel Satis of Opel Signum kopen. We hebben het over gebruikskosten. Onder aan de streep zijn veel Suzuki’s voordelig om te rijden. Dat geldt ook voor deze Swift. Net als de Nissan is deze Swift wel relatief fris. Ondanks dat ‘ie veel lijkt op het oude type (afkomstig uit 2003), is deze Swift een stukje volwassener geworden. De 1.2 motor is ook hier net voldoende en de Comfort-uitvoering is net luxe genoeg. Ze zijn redelijk goed te vinden in het budget.

Yolo: Honda Legend (KA9)

€ 4.450

1998

175.000 km

Betrouwbaar? Behoorlijk. Comfortabeler dan een Punto? Jazeker? Minder kilometers dan de huidige auto? Absoluut. Kortom, er staat dus niet zoveel in de weg om te kiezen voor een superluxe Honda Legend. De Legend is een enorm grote sedan met alle bijbehorende nadelen: de V6 lust een slokje, de MRB is hoger en qua verzekering zul je ook iets dieper in de buidel moeten tasten. Daarom is het natuurlijk ook een YOLO. Het gaat nu over een Legend, maar elke obscure grote sedan is enorm interessant. De tientjes die je links en rechts kan besparen heb je na een versnellingsbakrevisie bij een Punto of Corsa zo weer uitgehaald. Natuurlijk, ook bij zo’n grote sloep kun je tegen kosten aanlopen, maar dan heb je wel het voordeel dat de afschrijving aanzienlijk minder is.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!