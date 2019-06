Met de Tesla Model 3 op vakantie naar het buitenland

Dagelijkse Nederlandse ritjes ondernemen met een Tesla Model 3 is geen uitdaging. Op vakantie gaan met een elektrische auto, wat is de praktijkervaring?

Autoblog-lezer Hilda deelt haar epische elektrische roadtrip.

Net twee weken een Tesla Model 3 en dan gelijk met deze auto op vakantie gaan naar Toscane. Vanuit mijn woonplaats in een dorpje net onder Groningen op en neer een dikke 3.000 kilometer, exclusief wat we ter plaatse nog rijden. Moet kunnen toch? Weet ik gelijk hoe de auto rijdt en kan ik meteen onze klanten informeren met praktijkervaringen. Hoe het was om met de Tesla Model 3 naar het buitenland te gaan: hoe gaat dat, is dat goed te doen & waar moet je op letten?

Voorbereidingen om met de Tesla Model 3 naar het buitenland te gaan

Nu ben ik geen onervaren elektrische rijder, aangezien ik werk bij leasemaatschappij Mobility Service Nederland heb ik nu ruim een jaar of 3 ervaring met het rijden in elektrische auto’s. Werkelijk alle elektrische auto’s heb ik al voor langere periode gereden: de BMW I3, de Nissan Leaf, de Opel Ampera-e, de Hyundai Kona Electric, de Tesla Model S en X, noem ze allemaal maar op.

Ook ben ik eerder met elektrische auto’s naar het buitenland geweest, denk aan een midweek Winterberg (Sauerland) en wintersport in Italië. Al weet ik niet of ik die laatste wel moet delen, ik ben toen namelijk met de Tesla Model S gestrand tussen München en Garmisch Partenkirchen (en nee, dat kwam niet omdat de accu leeg was) waardoor ik mijn reis heb moeten vervolgen met een vervangende auto….een dikke Duitse Mercedes. Diesel uiteraard. Ik moest dus praten als Brugman om De Man ervan te overtuigen dat het echt een heel goed idee was om met ons gezin (twee kinderen van 8 en 6) met de Tesla Model 3 naar Toscane te gaan rijden.

Welke laadpas mee naar het buitenland?

Ter voorbereiding had ik flink gegoogeld naar verschillende apps en laadpassen. Naast mijn reguliere laadpas van Multitankcard (doet het prima in Nederland, maar moet qua dekking in de komende periode nog flink worden uitgebreid in het buitenland), had ik de volgende laadpassen mee:

Plugsurfing

E-Flux

VandeBron

NewMotion

Maingau

Telekom Ladestrom

(Kleine spoiler, ik heb er uiteindelijk geen één gebruikt….) Ik zou overigens wel altijd adviseren om voor de zekerheid de laadpas van Plugsurfing (eenmalig 10 euro) of die van NewMotion (gratis) als extra mee te nemen: grote Europese dekking en geen maandelijkse kosten (alleen een kleine opslag bij gebruik). Tip: vraag deze kaarten wel ruim van te voren aan, het duurt vaak wel een paar werkdagen voordat je ze in huis hebt, en dan moeten ze nog worden geactiveerd. Dus wacht niet tot de dag voor vertrek met aanvragen….

Apps voor elektrische rijders in het buitenland

Ook had ik inmiddels de volgende apps op mijn telefoon gedownload:

Chargenet

Fastned

Smoov

NewMotion

MTc

E-Flux

Tesla

Plugsurfing

VandeBron Slim Laden

Ionity

Chargemap

Volante

ChargePoint

X Recharge

Een goed begin is het halve werk, toch? Wederom een kleine spoiler, ik heb alleen de app van Tesla zelf (om onderweg bij de Supercharger te kunnen zien in hoeverre de auto was volgeladen) en de app Chargemap (geeft verreweg de meeste laadpunten weer & dankzij the power of the crowd ook een goed beeld van of het je daadwerkelijk gaat lukken om op locatie te laden) gebruikt, verder geen één!

Dag 1: van Groningen naar Wurzburg . Onze geplande route voor dag 1: door de Tesla zelf berekend

Op onze eerste vakantiedag vertrokken we vanuit Noord-Nederland rond de middag in de richting van Wurzburg, waar we een hotel hadden gevonden mét Tesla destination charger. Zo’n leuk en gastvrij hotel, dat ik eigenlijk het adres niet wil verklappen. Een enkele reis van +/- 630km voor de boeg.

Wanneer de Model 3 helemaal is volgeladen, dan geeft de auto in het display een actieradius van 497 kilometer aan. In de praktijk, met veel snelwegkilometers, is de reële actieradius van de elektrische auto circa 400 kilometer.

Al met al een 1-stop strategie dus, waarbij de auto berekende (ook zo handig, dat de Tesla Model 3 dit allemaal voor je uitrekent op de grote Google Maps kaart in het display, in plaats van dat je met verschillende apps aan het puzzelen bent!) dat we moesten stoppen bij de Tesla Supercharger in Wilnsdorf. Daar zouden we dan met nog 5% accu over moeten aankomen. Best spannend, want dat laat weinig marge over, maar in de loop van de rit zagen we dat we met steeds meer accu% zouden aankomen bij de Supercharger, dus kregen we veel vertrouwen in onze reis met deze elektrische auto.

Het opladen gaat steeds sneller dan gepland…

Al met al arriveerden we 3 uur en 45 minuten later, waarin we de cruise control continu (Baustellen uitgezonderd…) op de 130 hadden, bij de Tesla Supercharger in Wilnsdorf, waar we de enige waren. Hier pompte de auto op het hoogtepunt met circa 650 km/u stroom in de auto: volop tijd dus voor het uitlaten van de kinderen, een plaspauze én een ijsje bij die nabijgelegen grote gele M. Na ongeveer 45 minuten konden wij ons tripje vervolgen op weg naar onze overnachting.

Met een klein beetje file arriveerden wij zo rond 19.30/20.00 uur bij ons overnachtingsadres. Van range anxiety was geen sprake, we hadden nog circa 15% accu-inhoud over. We waren blij dat we de Destination Charger vooraf hadden gereserveerd, er waren namelijk 3 laadpunten, maar er waren 4 Tesla’s bij het hotel! Dus een tip: bel altijd vooraf met het hotel of de lader voor je kan worden gereserveerd, zeker met steeds meer elektrische auto’s op de weg… Een andere tip: op booking.com (en wellicht ook op andere hotelwebsites) is er nu een filtermogelijkheid ‘lader elektrische auto’.

Dag 2: van Wurzburg naar Peschiera del Garda

Na een nacht laden, konden wij de volgende ochtend rond 8.30 uur na ons ontbijt weer met een volle accu vertrekken! Onze bestemming voor de komende dagen ingevoerd: Peschiera del Garda. Wederom een rit van circa 625 kilometer voor de boeg, waarbij we slechts 1x hoeven te laden middenin Lermoos (Oostenrijk), waar we met circa 16% accu zouden aankomen. In de praktijk werd dat 17%, wat dat betreft valt de Tesla Model 3 ons steeds mee!

In Lermoos ontdekten we tevens dat nog niet alle Superchargers al gereed zijn gemaakt voor de Tesla Model 3 (CCS-stekker nog niet overal aanwezig), dus moesten we heel even wachten voordat we konden starten met laden. Hier braken we overigens wel ons laadrecord: met maar liefst 780 km/pu werd er geladen, razendsnel dus.

Na een koffie bij het tegenover gelegen hotel vervolgden wij onze reis over de Fernpas en de Brennerpas richting de Dolomieten en het Gardameer. Ook hier weer zonder problemen de reis kunnen vervolgen en met nog circa 100km actieradius over arriveerden we rond 16 uur op onze bestemming voor de komende dagen! Kortom, weinig spannends te melden.

Ter plaatse in Peschiera del Garda

Bij onze accommodatie in Peschiera del Garda was het niet mogelijk om te laden. Even gekeken op Chargemap: genoeg laders in de buurt te vinden: met name bij hotels en campings, maar ook bij de plaatselijke Lidl, en helemaal gratis! Uiteindelijk hebben we daar boodschappen gedaan en tevens even bijgeladen.



Gratis laden bij de Italiaanse Lidl!

Op een regenachtige dag besloten we naar een shoppingmall te gaan, daar zouden volgens Chargemap ook laadpunten moeten zijn. Helaas lukte het daar niet om op te laden. Via Chargemap hadden we al gelezen dat de laadpunten niet werkten met een reguliere pas, maar dat je een account moest aanmaken. Mocht je dus deze zomer richting het Gardameer of de Dolomieten/Südtirol gaan met een elektrische auto, verdiep je dan even in ‘Green Land Mobility’ en ‘Gardauno’.

Dit is het enige wat soms wel vervelend kan zijn, dat er in verschillende Europese landen verschillende aanbieders van laadpunten zijn, en dan de betaling/toegang helaas nog niet universeel is. Eerst een account aanmaken op een Italiaanse website die niet responsive is, is niet zo geschikt voor mensen die het laadpunt niet dagelijks maar incidenteel gebruiken…

In ons geval: gelukkig zit er een Tesla Supercharger in Affi, tegenover een shoppingmall, dus uiteindelijk hebben wij daar (op 15 minuutjes rijden vanaf onze accommodatie) de auto volgeladen.

Dag 7: Van Gardameer naar Toscane. Met de Tesla Model 3 op de Passo della Futa

Via een toeristische route reden wij vanuit het Gardameer na enkele dagen door naar Toscane. Een route die we normaliter makkelijk zonder te stoppen kunnen doen (=/- 350km), maar aangezien we niet zeker weten of we kunnen laden op locatie én omdat we een mooie pas willen rijden (de Passo della Futa, die tevens in het Mille Miglia routeboek voorkomt) én omdat we nog onderweg willen lunchen, kiezen we ervoor om te stoppen bij de Supercharger in Florence. Tip: wat een geweldige lunchzaak zit er tegenover in een bedrijvenverzamelgebouw! Het omrijden sowieso waard.

Met nog een vrijwel volle accu komen we hierdoor aan op onze tweede bestemming in Toscane. Bij onze accommodatie zit zelfs een (gratis) oplaadpunt, maar we zien meerdere Tesla’s, dus hoeven pas halverwege de week gebruik te maken van het laadpunt. Wel fijn om te zien dat de andere EV-rijders ook op elkaar letten, en het laadpunt niet te lang bezet houden.

Aangezien we een actieradius nog over hebben van ruim 400km, en we geen grote afstanden ter plaatse rijden dankzij de heuvelachtige omgeving, hebben we nooit laadstress. We bezoeken meerdere Chianti-stadjes (met veel destination chargers) en Arezzo. Ook daar is een supercharger, maar ook deze hebben wij niet nodig. Op Chargemap krijgen we een goed overzicht van de oplaadpunten, maar aangezien we dagelijks meestal maar maximaal 40 – 50km rijden op een dag en een laadpunt bij de accommodatie hebben, is het niet nodig om hier gebruik van te maken.

Wat nog wel even spannend is: we krijgen een melding dat de Tesla een update nodig heeft. Gaan we dat doen op vakantie of niet? Toch maar yolo, dus doorgevoerd en niets aan de hand. Sowieso leuke nieuwe features erbij (de enige auto die in de loop van tijd beter wordt!), niet alleen spellen die gespeeld kunnen worden, maar ook de mogelijkheid om de batterij alvast voor te verwarmen voorafgaand aan een Supercharger-bezoek, waardoor het laden nóg weer sneller zal gaan (en daar hadden we al weinig over te klagen..).

Ook handig: de extra bagageruimte in de voorklep. Nu is de Model 3 qua bagageruimte al best ruim, maar ik kan vertellen dat er een hoop Italiaanse wijn, likeur, olijfolie, etc voorin mee kan worden genomen naar Nederland.

Dag 13: de Terugreis (deel 1): van Toscane naar Wurzburg

Nog even een kijkje nemen bij het winkelcentrum bij de Tesla Supercharger in Affi. De terugreis van Toscane naar huis (= circa 1.500km) hakken we op in twee etappes. Gezien het superleuke hotel-met-destination-charger op de heenreis, en gezien dat deze net over de helft ligt, besluiten we om hier alvast de kamer en het laadpunt te reserveren. Gelukt, dus een route van circa 875km voor de boeg. Volgens de Tesla moeten we hiervoor 2x laden: een keer in Affi (gezien de leuke restaurantjes & winkels nabij word ik hier nogal blij van) en een keer op de Brennerpas. Goed te doen dus, om op een afstand van 875km twee keer te stoppen!



Daar staan we dan: met de Tesla model 3 op de Brennerpas!

Alles verloopt volgens planning en rond 10.15 uur arriveren we in Affi, alweer we even stoppen (+/- 30 minuten) voor een verlaat ontbijt. Rond 13.30 uur arriveren we vervolgens op de (koude!) Brennerpas, waar we gaan lunchen en de auto helemaal volladen (+/- 45 minuten), zodat we zonder verder te stoppen onze reis kunnen vervolgen. Overigens vonden wij het handiger om te stoppen op de Brennerpas (= meteen aan de snelweg) dan in Lermoos (= eerst het dorp inrijden).

Dag 14: de terugreis (deel 2): van Wurzburg naar huis

Fijn dat de auto is volgeladen terwijl wij sliepen! We vertrekken dus met een volle accu. Voor het laatste stuk hadden we nog een hele dikke 600km voor de boeg, normaliter dus een 1-stop strategie met 130km op de cruise control.

Echter kiezen we ervoor om vanwege de vele files onze route ietwat om te gooien, en omdat we nog een keertje (extra) willen stoppen om te lunchen, maken we deze dag in totaal 2 stops: eentje in Malsfeld (we stoppen circa 20 minuten voor een koffie- en plaspauze) en eentje in Emsbüren (omdat we hier verlaat lunchen maken we een langere stop van circa 45 minuten). Al met al arriveren we zo rond 15.30 uur thuis. Kortom: weinig spannends te melden over de terugreis…

Samenvatting: Tesla model 3 vakantie

Al met al kan ik wel concluderen dat de Tesla Model 3 een ontzettend fijne auto is op mee op vakantie te gaan. Ik kan het iedereen dan ook aanbevelen! Zeker nu alle Tesla Superchargers hard worden omgebouwd of al zijn omgebouwd naar CCS-laders, zijn er meer dan voldoende laadpunten onderweg. Samengevat:

De Tesla Model 3 beschikt over ruim voldoende bagageruimte (zowel achter als voor) en achterbankruimte;

De auto rijdt onzettend fijn, natuurlijk is de auto stil, maar de wegligging is goed en de auto is betrouwbaar;

Dankzij het mooie navigatiesysteem (Google Maps) wordt realtime file-informatie weergegeven én berekent de Tesla Model 3 automatisch jouw optimale route qua Superchargers (met weergegeven hoeveel laadpunten er vrij zijn en waar je moet stoppen;

Wij hebben geen drukte ervaren bij Tesla Superchargers onderweg. Meestal waren er op zijn minst 8 beschikbare laadpunten (vaker nog meer) waarvan er hooguit 3 plekjes bezet waren. Rijd je echter in de voorjaarsvakantie of op zwarte zaterdag, dan kan ik mij voorstellen dat het drukker is aan de laadpaal. Sowieso dan verstandiger om een dagje eerder of later te gaan. Overigens geeft de auto in het display al weer hoeveel laadpunten er bezet zijn en houdt hierbij rekening met CCS-laders voor de Model 3;

Doordat de auto reëel circa 400km actieradius heeft, stop je niet vaker dan dat je regulier zou doen om even je benen te strekken, wat te eten of een sanitaire stop te houden;

De laadtijd is ontzettend snel. Wij hebben nooit extra tijd hoeven rekken of moeten wachten;

Je rijdt veel relaxter dan met een niet-elektrische auto. Is de reis met een niet-elektrische auto wat meer gestresst omdat je snel weer verder wilt en onderweg wellicht wat meer aan het ‘jagen’ bent (ik spreek voor mezelf), in de Tesla zet je de cruise control op 130 en bestel je onderweg rustig een drankje: dit is veel gemoedelijker en de reis is meer onderdeel van de vakantie;

Tot slot heel fijn, die geïntegreerde Spotify en ook de gehele reis (grensoverschrijdend dus) kunnen luisteren naar je favoriete Nederlandse radiozenders (TuneIn)!

Ondanks dat ik op mijn reis geen laadpassen heb gebruikt, zou ik wel adviseren om (afhankelijk van je bestemming) enkele extra laadpassen mee te nemen. Veel laadpassen zijn gratis om aan te vragen en je betaalt alleen een opslag bij gebruik. Baadt het niet dan schaadt het niet…

Last but not least: het laden onderweg is goedkoop! Voor een 80-100% volle accu voor de Tesla Model 3 (Long range) betaal je gemiddeld tussen de 10 en 15 euro, en hiermee kun je dan weer 400km rijden. Laden ter plaatse is vaak gratis (denk aan de Lidl en de hotels), dus je reist stukken voordeliger dan met een benzine of diesel.

Kortom: ik kan het iedereen aanraden om met de Tesla Model 3 op vakantie te gaan, stress is absoluut niet nodig. Natuurlijk ben ik heel benieuwd naar jullie reisverhalen: dus deel hieronder gerust hoe het jou is vergaan en of je wat aan dit artikel hebt gehad, dat vind ik leuk om te lezen.

Met dank aan Hilda voor deze gastbijdrage