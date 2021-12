Tesla verkoopt nieuwe auto’s met 4 jaar oude accu’s

Dan is het wel handig dat de techniek zijn tijd ver vooruit is. Behalve de oude accu’s, die zijn niet nieuw bij alle Tesla’s.

Het voordeel voor een merk als Tesla is dat ze zich enkel en alleen hoeven te focussen op elektrische auto’s. Geen transitie, geen omschakeling in de productielijnen, geen nieuwe mindset voor de klanten. Gewoon zoveel mogelijk EV’s bouwen en zoveel mogelijk die modellen doorontwikkelen.

Tot nu toe blijkt die tactiek erg goed te werken. Sterker nog, als het puur en alleen om de elektrische aandrijflijnen gaat, staat de techniek van Tesla op eenzame hoogte. Neem de verschillen tussen een Tesla Model 3 en Polestar 2. De Model 3 kan net eventjes verder komen met minder. Efficiënte motoren en puike accu’s.

Nieuwe auto, oude accu’s

Maar dat gaat dus niet op voor alle nieuwe Model 3’s. Daar kwam een lezer van het Amerikaanse Jalopnik achter. Hij was op zoek naar een nieuwe Model 3 en kwam erachter dat bij sommige exemplaren een bijzondere disclaimer stond:

Range may be up to 12 % lower due to battery age. Tesla, verkoopt oude wijn in nieuwe zakken.

Eh, wat? Je koopt een nieuwe auto, maar dan wel met de mogelijkheid dat de accu al flink erop achteruit gegaan is? Zelfs een iPhone met minder 90% batterij is lastig verkopen. Maar een nieuwe Tesla is kennelijk geen probleem. Waar ligt het dan aan? Tesla meldt het volgende op hun online internet webpagina:

This vehicle was built with a battery pack manufactured as early as 2017. While this pack was brand new when the vehicle was built, the cells have reduced capacity due to their age and you can expect up to 12% reduction in range from current production specifications. Tesla, is tenminste eerlijk over de situatie.

Eerlijk

Hoe eerlijk Tesla ook mag zijn, ergens klopt het niet helemaal. Want volgens Tesla was het batterijpakket nieuw toen de auto gebouwd werd. Maar men verkoopt 2021-modellen, geen 2017-modellen. Alleen de accupakketten lijken dus uit 2017 te komen en hebben daardoor last gehad van de nodige degradatie. Elektrische auto’s zijn briljant, de benodigde accu’s zijn altijd de achilleshiel geweest. Dus waarom investeren in een nieuwe auto met een oude accu? De vraagprijzen waren niet noemenswaardig lager dan de exemplaren met 2021-accu’s.

Of heeft Tesla gedaan wat Pagani nog weleens doet: oude modellen oplappen met de nieuwste techniek? Gezien het feit dat Tesla dermate veel updates doorvoert, lijkt die kans ons heel erg klein. Mocht iemand het juiste antwoord hebben, houden we ons van harte aanbevolen in de commentsectie!

Let op het gaat in dit geval om sommige nieuwe voorraadmodellen in de VS. Niet om occasions en al helemaal niet om nieuw te configureren auto’s. Die zijn allemaal voorzien van de laatste techniek. Bij alle voorraadauto’s in Nederland konden we geen disclaimer vinden.

